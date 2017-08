Detienen a ex funcionario por delitos electorales en Veracruz

(SUN)

Se ha cumplimentado orden de aprehensión vs Mariano M, ex responsable de atención de SEDESOL por peculado electoral. Colaborador de J Duarte — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) 20 de agosto de 2017

Agradezco a @PoliciaFedMx el apoyo para cumplimentar orden de aprehensión vs ex funcionario de Veracruz. Felicidades al equipo #FEPADE — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) 20 de agosto de 2017

Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó esta noche de la detención del ex supervisor del programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz."Se ha cumplimentado orden de aprehensión vs Mariano M, ex responsable de atención de Sedesol por peculado electoral. Colaborador de J Duarte", tuiteó el fiscal.El mensaje se refiere a Mariano Molina, quien fuera cesado en 2013 ante acusaciones de utilizar programas sociales en favor del PRI en la entidad."Agradezco a @PoliciaFedMx el apoyo para cumplimentar orden de aprehensión vs ex funcionario de Veracruz. Felicidades al equipo #FEPADE", escribió Nieto en otro mensaje.