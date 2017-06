Inaugura EPN asamblea de OEA; destaca "pluralidad" en la región

información relacionada Fotogalería Inaugura Peña Nieto 47 Asamblea General de la OEA

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta noche, al inaugurar la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que ante los acelerados cambios que vive el mundo el multilateralismo es el mejor camino para superar los retos de la región.



"Es cierto, en el continente americano coexisten diferentes modelos políticos y económicos, hay diversas opiniones sobre los caminos a seguir, existen distintas maneras de organizarse para alcanzar las metas. La pluralidad de nuestra región nunca ha sido ni será un obstáculo, por el contrario, la diversidad de nuestros países en sus múltiples dimensiones es una de nuestras mayores riquezas.



"Pero sólo honrando los compromisos que libremente hemos acordado los países de la OEA podremos superar los desafíos del complejo escenario regional y mundial", dijo hace unos momentos el presidente Peña Nieto.



Subrayó que esta Asamblea General es un espacio privilegiado de diálogo, entendimiento y colaboración para construir un mejor futuro en todo el hemisferio.



Puso énfasis en que el mundo vive una época de profundas y aceleradas transformaciones, que los paradigmas sociales, económicos y políticos cambian rápidamente, además de que los desafíos regionales y globales ponen a prueba la vitalidad de la OEA y su liderazgo.



"Frente a esta situación debemos reafirmar nuestra confianza en el multilateralismo como el mejor camino para superar los retos que compartimos en los ámbitos regional e internacional. La clave del multilateralismo radica en la capacidad de enfrentar los problemas globales mediante acciones concertadas", dijo.



Peña Nieto aceptó que hay asignaturas pendientes en la región, siendo la principal superar la pobreza y abatir la desigualdad a partir de una mayor creación de riqueza y una distribución mas equitativa, así como de la atención integral de los sectores vulnerables.



Entendemos -dijo el Jefe del Estado Mexicano- la prosperidad no sólo como la capacidad de generar más y mejores oportunidades económicas sino también como la voluntad y determinación de crear un auténtico bienestar compartido.



Peña Nieto agregó que para alcanzar este objetivo se requiere, además de inclusión y desarrollo, generar condiciones de paz y seguridad, garantizar el respeto de los derechos humanos y consolidar democracias maduras y funcionales.



Confió en que durante este encuentro de la OEA se logren resultados a partir del diálogo, el respeto mutuo y la colaboración estrecha.



"Hoy la OEA exige de todos sus integrantes un renovado compromiso con los compromisos y valores que motivaron su creación. El diálogo y la concertación son la ruta para cimentar un futuro de bienestar y prosperidad compartida".



Dijo que en este propósito es importante la participación de sectores no gubernamentales ya que es mucho lo que pueden seguir apoderando organizaciones de la sociedad, académicos, empresarios, representantes de trabajadores y voluntarios para enriquecer las políticas públicas y adoptar los más altos estándares en transparencia y rendición de cuentas.



"Aquí, en Cancún tenemos la posibilidad de avanzar juntos, sociedad y gobierno, para hacer de la nuestra una región unida por las oportunidades de bienestar, prosperidad y desarrollo".



El Presidente citó las palabras del entonces canciller de México, Jaime Torres Bodet, que hace casi 70 años, en el marco de la fundación de la OEA dijo:



"El único método limpio de preservar la democracia consiste en practicarla sin restricciones, incorporando el concepto de libertad, la dignidad de la persona humana y la realización de la justicia social". Peña afirmó que estas palabras están vigente y ratificó el vínculo de México con la OEA.



MÉXICO Y SU DEMOCRACIA



Tras destacar que por primera vez México es anfitrión de un periodo de sesiones de la OEA, asentó que los países que participan en esta Asamblea General han asumido los ideales de la OEA como principios rectores de su desarrollo político, económico y social.



"Y hoy podemos afirmar que los países integrantes de esta Organización en su conjunto hemos avanzado más que en ningún otro momento en hacer realidad nuestras aspiraciones en materia de democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo", dijo.



Reforzó: "México ha hecho de la democracia representativa de un régimen de derechos y libertades, gracias al esfuerzo y compromiso de varias generaciones hoy gozamos de pluralidad política, de elecciones libres y periódicas, una efectiva separación de poderes, pesos y contrapesos institucionales y una activa fiscalización ciudadana de la vida pública".



Ante delegaciones de los 34 países que integran la OEA, cuerpo diplomático acreditado, representantes de sociedad civil y legisladores, el presidente Peña Nieto subrayó que durante los últimos 27 años a partir de la creación de la CNDH se ha construido un sólido sistema de protección, promoción y defensa de los derecho humanos.



Destacó la reforma de 2011 que elevó a rango constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México forma parte.



El Presidente aseveró que honrando su compromiso con la OEA, México ha impulsado políticas para superar la pobreza, erradicar el hambre y hacer realidad los derechos sociales de la población. Presumió la reforma educativa.



"Como todo país no hemos llegado a la realización plena de los ideales de esta Organización, aún tenemos muchos retos por superar en seguridad, justicia o derechos humanos, lo mismo que en desarrollo humano, crecimiento económico o protección ambiental", dijo.



El Presidente de México se dijo convencido de que lo importante es enfrentar estos desafíos a partir de los mismos valores que comparten los países del hemisferio.



"Es decir con apego a las reglas y las normas de la democracia y en el marco de nuestras institucionales ya sean nacionales, regionales o globales, por ello hoy México ratifica su firme convicción de que los ideales y las aspiraciones que dieron origen a la OEA, plasmados en la Carta de Bogotá, tienen plena validez y absoluta vigencia", dijo.



En su intervención, en canciller de México, Luis Videgaray Caso, sostuvo que se quiere que esta Asamblea General de la OEA sea un espacio de diálogo y concertación que lleve a una mayor prosperidad para la región americana.



Luis Almagro Lemes, secretario general de la OEA, dijo que la defensa de internacional de la democracia y los derechos humanos son creación del Sistema Interamericano y que la seguridad y el desarrollo dependen de la misma. Pidió nunca renunciar a los derechos ni a la paz.



Recalcó que los héroes de las diferentes naciones del continente dieron su vida para construir los sistemas políticos sobre principios fundamentales: separación de poderes, independencia del poder judicial, derechos electorales de la gente, garantías para la libertad es fundamentales de los pueblos, el respeto a la libertad de expresión y ala disidencia política.



"Héroes anónimos siguen dando su sangre, aún hoy día, para reafirmar estos valores fundamentales. Cada activista social asesinado, cada activista de derechos humanos, cada activista de medio ambiente asesinado, cada periodista que investiga la corrupción asesinado, cada preso político, cada manifestante que reclama su libertad asesinado, como fue asesinado el día de hoy con disparos de la represión, Fabián Urbina.



"Cada uno que muere nos ha abierto más las puertas de las libertades. Cada uno que vive y lucha con su acción nos lleva hacia adelante en este camino a la democracia. Cada uno de los ciudadanos de las Américas, es la expresión de nuestras democracia, pues nuestra legitimidad, de todos nosotros aquí se debe al pueblo y solo se puede heredar la pueblo, si esa legitimación se pierde será sólo para muestra desgracia", puntualizó.