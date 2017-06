No hay pruebas de espionaje, dice Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras destacar que el propio texto publicado por The New York Times advierte que no hay pruebas de que agencias del gobierno mexicano sea responsable de espiar a activistas y periodistas, esta tarde la Presidencia de la República condenó "cualquier intento" por vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona.En una nota para el editor, enviada por Daniel Millán Valencia, director de Medios Internacionales de la Presidencia de la República, se subraya que para el gobierno de la República el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho."Se hace un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo, a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República, a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes", enfatiza la nota difundida.En el texto, difundido hace unos minutos por el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, a través de Twitter, se refiere al artículo periodístico publicado que lleva el título "Usando textos como señuelos, software gubernamental apunta a activistas mexicanos y a sus familias"."Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo".