Niega Guevara haber otorgado perdón a su agresor

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La senadora, Ana Gabriela Guevara Espinoza (PT), quien fue objeto de una agresión física por la que fue llevada al hospital en diciembre pasado, negó que haya otorgado el perdón a su atacante, un ex policía del Estado de México.



El agresor debió ofrecer disculpas a la deportista, como una de las nueve condiciones impuestas por un juez para otorgarle una suspensión condicional del proceso a prueba, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.



Por las lesiones que el ex policía produjo, Guevara Espinoza permaneció tres días en el hospital y fue intervenida quirúrgicamente. El atacante actuó junto con otro agresor, contra el cual se sigue un juicio aparte, e incluso Fabián España Moya todavía debe resolver una acusación adicional de la atleta.



En un comunicado en el que Guevara refiere que fue atacada al igual que Norma Karyna Rincón, manifiesta que ambas: “Queremos recalcar que no hubo un acuerdo u otorgamiento de perdón a nuestro agresor”.



Dejó en claro que “nuestro interés no fue que Fabián España se quedara en prisión, sino que llegara a juicio”, pues lo que buscamos en este proceso es que las personas se sometan al estado de Derecho, dado que éste constituye la base de nuestra convivencia armónica y pacífica, anotó.



“Queremos ser enfáticas en señalar que las mujeres vivimos con miedo en nuestro País, pues cada día miles son agredidas física o verbalmente en las calles y en sus hogares, y la gran mayoría no denuncia”.



El hecho de que la mujer no actúe contra sus atacantes, “obedece a múltiples factores, entre ellos, la falta de confianza en las autoridades, el temor a ser revictimizadas y el miedo a sufrir represalias por parte de su agresor”.



Luego, formuló un llamado: “Como víctimas de un delito, queremos decir a las mujeres que han vivido episodios de violencia, que no se queden calladas”.



Agregó: “Entendemos la desconfianza en el sistema de justicia de nuestro País, y sabemos que existen precedentes que nos hacen perder la confianza en las instituciones, (pero) la única forma de hacernos visibles es denunciando”.



Guevara Espinoza remarcó: “La única manera de evitar que los agresores sigan impunes es acudiendo a las instituciones del Estado para exigir que se haga justicia, se nos repare el daño y se nos garantice la no repetición”.



En sus comentarios, la senadora de izquierda subrayó que “nuestro interés no fue que Fabián España Moya se quedara en prisión, sino que llegara a juicio, y estuvo en prisión preventiva, por una estrategia de su defensa, no por petición nuestra”.