PGR mantiene abierta investigación contra Zerón

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abierta la investigación iniciada contra Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por el caso Iguala.



De acuerdo con el Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, a pesar de la salida de Zerón de Lucio de la dependencia, la investigación iniciada por la visitaduría de la subprocuraduría a su cargo, está en proceso de desahogo y continuará a través de los “canales legales que correspondan”.



Al ser cuestionado en entrevista sobre las acusaciones de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de que la salida de Zerón para ocupar un cargo que depende directamente del presidente de la República se trata de una “crónica de una absolución anunciada” y que no regresarán al diálogo hasta que se les informe del resultado de la indagatoria; Betanzos Torres recordó que en la PGR siempre se ha procurado fortalecer el diálogo con ellos.



“La PGR siempre ha sido y será respetuosa de los posicionamientos públicos que han señalado los padres, además siempre los ha recibido con la atención que ello corresponde en el interés de que el proceso de diálogo se fortalezca y todos sus planteamientos sean escuchados y atendidos”, comentó.



Previo a la salida de Zerón de Lucio, la PGR informó que se le inició una investigación por la probable responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido el ex director de la AIC por sus actuaciones en el expediente del caso Iguala.



Pues el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado el 30 de abril pasado, se le acusó de haber alterado evidencias en el Río San Juan en Cocula, Guerrero para hacerlas coincidir con la “verdad histórica” presentada por la PGR en la que se afirmó que a los 43 estudiantes los incineraron y tiraron en el basurero municipal.