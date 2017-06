Gobierno no da garantías para ejercer una paternidad: Experta

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hoy "no tenemos nada que celebrar", subrayó Rosa María Rubalcava, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), pues como sociedad no alcanzamos a ejercer una verdadera tutela por los padres, madres, y sobre todo, por los niños.



La especialista resaltó que casos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, o el de los menores víctimas del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, demuestran que los padres no tienen garantías por parte del gobierno para ejercer una paternidad tranquila.



"Cuando uno ve una tragedia como la de un padre que va en bicicleta a recoger a su hija a la escuela y para que no se moje la sube a un transporte y le pasa lo que le pasó a Valeria, ¿Eso es realmente una vida de dignidad para los padres en este País?", cuestionó en entrevista.



En México, siete de cada 10 jefes de familia son hombres y ocho de cada 10 de los hombres que se desempeñan como padres trabaja por un sueldo mínimo, precisó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El Consejo Nacional de Población (Conapo) señaló en su informe del año pasado que los hombres buscan participar de manera más activa en el desarrollo de sus hijos, dejando de ser únicamente el sustento económico, aun teniendo las condiciones laborales en contra.



La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informo este sábado que ha impulsado programas que buscan apoyar el trabajo diario de estos hombres, mejorar sus capacidades e ingresos para garantizarles mejores oportunidades a sus familias.



De los hogares con hablantes de lengua indígena, 75.6% tienen una jefatura masculina, en ese sentido, la Sedesol destacó las acciones de programas como el de Jornaleros Agrícolas, Prospera, Comedores Comunitarios y los de abasto social de Diconsa y Liconsa.



Rosa María Rubalcava consideró imperante satisfacer deficiencias sociales como la economía familiar que involucra la falta de trabajo, los ingresos irregulares, la falta de escolaridad de los padres y la falta de información sobre la paternidad para permitir que tanto los padres como las madres, desempeñen de la mejor manera sus roles en el hogar.



"Esto que tenemos como característica general en nuestra sociedad dificulta un trato armonioso en la familia, a veces la mujer es la que sale a trabajar y tiene más ingreso que el hombre o el hombre no tiene ingresos, pero también ocurre lo contrario, el punto es que no logramos tener una sociedad en que también haya apoyo por parte gubernamental", dijo.