Lozoya compareció ante PGR por caso Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, compareció la tarde de este jueves sobre los presuntos sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obra pública.



Lozoya Austin arribó acompañado de su abogado, el penalista Javier Coello Trejo, a las 11:00 de la mañana.



El litigante señaló en entrevista telefónica que su cliente se reservó el derecho a declarar y sólo recibió la carpeta de investigación donde se le hacen imputaciones.



El ex funcionario escuchó por más de hora y media, las acusaciones en su contra por parte del Ministerio Público de la Federación.



A la fecha la Procuraduría General de la República ha tomado declaración a 10 servidores públicos y 9 ex funcionarios de Petróleos Mexicanos que intervinieron en la adjudicación de tres contratos a la constructora brasileña, han comparecido ante la autoridad ministerial, bajo la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017.



Se tomaron declaraciones a 3 directivos de la multinacional, entre ellos Marcelo Bahía Odebrecht, ex presidente de la constructora que lleva su nombre.