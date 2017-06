Dan fecha para definir extradición de Duarte

SAN JOSÉ, Costa Rica(SUN)

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Guatemala citó al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a acudir el próximo 4 de julio, a partir de las 08:30 horas (09:30 en el Centro de México) a una audiencia que definirá si será extraditado a México.



La información fue suministrada por el guatemalteco Juan Daniel Lemus Ramírez, secretario del tribunal.



El Ministerio Público de Guatemala entregó al tribunal el pasado martes la solicitud formal de extradición que el gobierno de México entregó el día 7 de este mes a la Cancillería de Guatemala. En la tarde del mismo día, la dependencia remitió el expediente al ministerio.



Según la legislación guatemalteca, tras recibir la petición formal de México, en el tribunal empezó a correr el pasado martes un plazo mínimo de 10 días hábiles y máximo de 15 para darle continuidad al mecanismo que definirá si Duarte es extraditado o no, convocar a audiencia a las partes —Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio y Duarte con su defensa— y llevarla a cabo.



Procedente del ministerio, el expediente fue entregado al tribunal como instancia que ventila el caso en contra del ex gobernador, de 43 años, en fuga desde mediados de octubre de 2016 y detenido a petición de México, y con carácter provisional con fines de extradición, la noche del pasado 15 de abril en el suroccidente de Guatemala.



Duarte está desde la madrugada del 16 de abril en Matamoros, una cárcel ubicada en un cuartel militar de la capital de ese país. México debía presentar esos documentos en 60 días a partir de abril.



El tribunal tramita el caso por cargos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos entre 2010 y 2016, basados en una orden de aprehensión emitida por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Penal Federal en la capital.