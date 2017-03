Establece Senado Día Nacional del Síndrome de Down

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Senado aprobó que el 21 de marzo de cada año sea el Día Nacional del Síndrome de Down, lo cual abrirá espacio para crear conciencia sobre la atención que se requiere brindar a los niños que nacen con esta condición.



Tras esta aprobación unánime, el decreto respectivo fue enviado a la Cámara de Diputados para su revisión y votación, y una vez que entre en vigor se facilitará la elaboración y revisión de políticas públicas en la materia, dijo la presidenta de la Comisión de grupos Vulnerables, Lilia Merodio Reza (PRI), al presentar el dictamen de la iniciativa.



La senadora por Chihuahua dijo que las personas con síndrome de Down “son individuos únicos con cualidades y talentos, que requieren de atención, estímulo y reconocimiento”, y señaló a la asamblea que “nosotros, como legisladores, tenemos en nuestras manos el deber de fomentar la plena inclusión y el respeto de las personas con discapacidad”.



Esta iniciativa se originó a propuesta del senador Roberto Gil Zuarth, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, la periodista Katia D’Artigues; la magistrada electoral del Distrito Federal, María del Carmen Carreón Castro; la actriz Leticia Calderón, así como diversas organizaciones civiles.



“Este es el comienzo para crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de eliminar obstáculos y barreras que han impedido la integración de las personas con síndrome de Down y sus familias, así como propiciar el establecimiento de políticas públicas”, expuso la senadora Merodio.



Hizo hincapié en que “la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.



Agregó que “por ello debemos trabajar juntos para fomentar los espacios que les permitan el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos”.