Sin localizar, jefe de custodios de penal de Culiacán

CULIACÁN, Sinaloa(SUN)

El secretario de Seguridad, Genaro Robles, admitió que las autoridades de Sinaloa supieron por el 911 de la fuga de cinco reos del penal de Culiacán, entre quienes se encuentra Juan José Esparragoza Monzón, alias "El Azulito" o "El Negro", hijo de Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul", uno de los líderes del cártel de Sinaloa.



"Tuvimos la evasión de cinco reos, esto tuvimos conocimiento inicialmente por un dato que llegó 911 en donde estaba informando de la evasión de la persona conocida como el hijo de 'El Azul'", dijo Robles en conferencia de prensa.



Tras la fuga, se supo además que José Mario Murillo Rodríguez, jefe de custodios del reclusorio de Culiacán, no está localizable desde que se emitió la alerta de evasión.



Gonzalo Gómez Flores, secretario General de Gobierno, dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció la atracción de las investigaciones de la evasión de cinco peligrosos delincuentes, cuatro de ellos sentenciados y uno sujeto proceso.



Señaló que en varias ocasiones se solicitó a la federación su traslado a centros penitenciarios de mayor seguridad, lo cual no prosperó, puesto que los cinco gozaban de juicios de amparo para evitar ser trasferidos a otros centros de reclusión.



La evasión de Juan José Esparragoza Monzón, “El Azulito”; Jesús Peña González “El 20”; Alfredo Limón Sánchez; Francisco Javier Zazueta Rosales “El Pancho Chimali” y Rafael Guadalupe Félix Núñez “El Changuito Ántrax”, se registró el miércoles pasado, sin que se conozca la forma como lograron salir del reclusorio de Culiacán.



Genaro Robles Casillas, secretario de Seguridad Pública del estado, dijo que no se puede divulgar ninguna hipótesis sobre la forma como salieron del penal, puesto que está en manos de las autoridades federales la investigación.



También, comentó que de los 300 celadores que se tienen, sólo 60 tienen certificados de exámenes de control de confianza, lo que complica mantener la seguridad dentro de centro de reclusión.



Robles Casillas manifestó que los mil 300 elementos de la Policía Militar no pueden respaldar a las autoridades en la vigilancia interna de los penales.