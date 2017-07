Hallan droga en autos hechos en Hermosillo

CIUDAD DE MÉXICO(AGENCIA REFORMA)

Más de 180 kilos de mariguana fueron hallados en 15 vehículos fabricados en Hermosillo, Sonora, y enviados a Ohio y Pennsylvania, en Estados Unidos, para su venta, informaron ayer las autoridades de Warren.



Un equipo antidrogas del condado de Protage acudió a un concesionario Ford ante la denuncia de un empleado que encontró un paquete de mariguana en el compartimiento de la rueda de refacción durante una inspección.



Posteriormente, los investigadores fueron a un depósito cerca de Warren donde hallaron más paquetes en los mismos compartimientos de los modelos Ford Fusion.



Además, encontraron otros paquetes similares en otras concesionarias locales.



INVESTIGACIONES



La Policía de Portage indicó que no hay razones para pensar que los concesionarios, o incluso el ferrocarril por el que llegaron los vehículos, eran los destinatarios del cargamento.



"Me parece que esta era una situación en la que la organización de narcotráfico no podía, por alguna razón, recuperar la droga antes que llegara allí", dijo el agente Bob Balzano, de la DEA a la televisora local WFMJ News.



Los autos fueron fabricados en Hermosillo y luego enviados a Estados Unidos a través de Arizona y finalmente al Noreste de Ohio en un tren.



Balzano aseguró que la droga pudo haberse introducido en cualquier momento del traslado, y no precisamente desde México.