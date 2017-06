Acusa Morena colusión de Pemex y huachicoleros

(GH)

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acusó que desde el interior de Pemex hay filtraciones de información estratégica para beneficiar a huachicoleros en el robo de combustible, según Reforma Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, difundió un video en el que afirma que funcionarios de Petróleos Mexicanos están implicados con los presuntos delincuentes."Por falta de mantenimiento explotó la refinería en Salina Cruz, Oaxaca. El único mérito del director de Pemex (José Antonio González Anaya) es ser concuño de Carlos Salinas, el huachicolero mayor", anotó López Obrador.En el video animado, Morena expuso que en los primeros cuatro años del Gobierno de Enrique Peña Nieto aumentó 54 por ciento el robo de combustible a Pemex, lo que representó pérdidas por 97 mil millones de pesos para la empresa.De 2012 a 2016, señala, fueron hurtados 10 millones de litros al año, esto es, alrededor de 500 pipas diarias.El video infiere que el robo de tales cantidades de hidrocarburo sólo se explica por la colaboración de funcionarios de Pemex.El partido agregó que el ex Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle ha sido acusado de solapar el robo de combustible y de obtener beneficios económicos por ello, señalamientos que, cuestiona, "no se han tomado en serio"."Enfrentar a los soldados con los ciudadanos definitivamente no es la solución, debemos ir a la raíz del robo de combustible: la corrupción se debe combatir de arriba hacia abajo", indica."Tenemos que limpiar Pemex de quienes lo debilitan revelando información confidencial y haciendo tratos sucios con criminales".Morena advirtió que se debe terminar con el abandono a la empresa, invertir en ella y construir más refinerías para dejar de comprar combustible al extranjero.