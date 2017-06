Busca OEA condenar agresiones a periodistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Organización de Estados Americanos (OEA) realizará una enérgica defensa de la libertad de expresión, condenará las agresiones y asesinos de periodistas y demandará mecanismos de protección a los comunicadores en la región.



En un proyecto de resolución acordado el 12 de junio por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, que será presentado ante su Consejo Permanente, se plantea condenar los asesinatos las agresiones y otros actos de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación.



Lo anterior “en virtud de que no sólo atentan contra la vida, la integridad y la libertad de expresión de las víctimas, sino también contra el derecho de toda persona a recibir información de interés público”.



El proyecto de resolución plantea reafirmar que la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento, e instar a los Estados a implementar medidas integrales de prevención, protección, investigación y sanción de los responsables.



Además a poner en operación estrategias para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, compartiendo buenas prácticas, como la creación de fiscalías especializadas independientes; la adopción de protocolos y métodos de investigación y enjuiciamiento específicos.



Asimismo, se detalla en el proyecto acordado el 12 de junio pasado, la formación continúa de los operadores judiciales en materia de libertad de expresión y seguridad de periodistas en libertad de expresión y seguridad de periodistas.



“Reafirmar que todo periodista tiene el derecho a recibir, buscar e impartir información sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.



El proyecto propone recomendar a la CIDH y a su Relatoría Especial que continúe prestando particular atención a las actividades referentes a la seguridad y a la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas.



“Incluyendo la realización de talleres, encuentros con la academia así como la preparación de estudios e informes sobre la temática y alentara los Estados Miembros a que consideren apoyar los trabajos de la Comisión y de su Relatoría Especial en esta materia”.



El proyecto de resolución también propone dar el respaldo de los países miembros al trabajo que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos.



Además reconocer la labor de personas, colectivos y comunidades que de forma no violenta se manifiestan, expresan su opinión, denuncian públicamente abusos y violaciones de derechos humanos, educan sobre los derechos, buscan justicia, verdad, reparación y no repetición frente a las violaciones de derechos.