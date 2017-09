Alerta John Kelly sobre inestabilidad en México: NYT

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El jefe de gabinete del presidente, Donald Trump, el general John F. Kelly, señaló que México vive una crisis en materia de seguridad y de inestabilidad política que podría afectar a Estados Unidos.



El diario The New York Times publicó que durante un encuentro entre el Donald Trump y los líderes demócratas de ambas cámaras Nancy Pelosi, de la Cámara de Representantes, y el senador Chuck Schumer, conversaron sobre la situación que el país guarda.



Kelly, ex secretario de Seguridad Nacional estadounidense, ha advertido durante mucho tiempo sobre la inestabilidad en el País y los riesgos que esto podría ocasionar en Estados Unidos, reveló NYT.



Ante esta situación, el funcionario norteamericano se convirtió en un férreo defensor de la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, así como de la defensa de su territorio.



Kelly, agregó NYT, ofreció una visión notablemente pesimista sobre la situación de seguridad y estabilidad política de México.



En la misma reunión, reitera el rotativo, Schumer ofreció su apoyo a reforzar la seguridad fronteriza, lo cual ha sido respaldado por republicanos y demócratas por igual, pero dijo que se retiraría de cualquier acuerdo que incluyera financiamiento para un muro en la frontera mexicana.