Todo listo para traslado de Duarte a México: Guatemala

GUATEMALA(SUN)

El Gobierno de Guatemala informó que todo está listo para llevar a cabo la extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.



“Está lista la logística del traslado para cumplir la extradición” de Duarte “en cuanto las autoridades mexicanas lo dispongan”, reiteró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.



Fuentes de la cancillería guatemalteca destacaron que México propuso una fecha, el próximo 17 de julio, y que afinan los preparativos para cumplir el procedimiento de extradición “a partir de ese día”.



Asimismo, señalaron en que “únicamente está pendiente de fijar la hora y el lugar” de la entrega del ex gobernador de parte de Guatemala al gobierno mexicano.



El ministro guatemalteco del Exterior, Carlos Raúl Morales, ha ratificado que luego de que el detenido se allanó -renunció a los recursos legales contra el procedimiento-, no existen obstáculos legales que impidan la extradición, la cual se puede realizar en cualquier momento.



Duarte fue detenido con fines de extradición el pasado 15 de abril en el sitio turístico de Panajachel, municipio del occidental departamento de Sololá.



Luego de la extradición desde Guatemala, el detenido de inmediato será puesto a disposición de un juez federal para que responda por los delitos que se le imputan.



Además, se girará una notificación a la Fiscalía General de Veracruz, para que inicie sus procesos de manera paralela a los que se realizarán en el orden federal.



La dependencia aclaró que acudirá a Guatemala para cumplir la extradición de Duarte una vez que se tenga la certeza de que el Poder Judicial está en condiciones de recibirlo y se determine la prisión de orden federal donde será recluido.



Resaltó que México cumple las disposiciones del proceso de extradición conforme a derecho y al tratado bilateral que en la materia se tiene celebrado con Guatemala, indicó la PGR.