Suicidio de violador de Valeria no alivia el dolor: Papá de la niña

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sergio, padre de la niña Valeria que fue violada y asesinada en una unidad de transporte público en Nezahualcóyotl, dijo que el presunto suicidio del agresor de su hija en nada alivia el dolor que siente la familia por la pérdida de la pequeña.



Al llegar a la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl lamentó que las autoridades carcelarias hayan permitido que ocurriera el suicidio al interior del penal Neza-Bordo, por lo que la justicia de los hombres no se aplicó en su contra.



“Cómo es posible que con vigilancia se les va así de fácil, una salida tan fácil no es posible”, denunció.



El padre de la menor informó que funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fueron los que le notificaron que José Octavio, el chofer de la unidad de la Ruta 40 y agresor de su hija, se había quitado la vida en la madrugada de este jueves.



Tras la noticia, Sergio Alberto se presentó a la Fiscalía Regional de Neza, donde sostiene en este momento una reunión con funcionarios de esta dependencia.



“No hay justicia, no hay la manera de que se le haga justicia por los hombres, la justicia del Señor tarde o temprano iba a llegar, pero la de los hombres debe aplicarse, nadie puede estar por encima de la ley, nadie puede estar asesinando gente inocente”.



En tanto Jaqueline, madre de Valeria, denunció que han sufrido amenazas por presuntos integrantes de la Ruta 40, la cual está suspendida desde hace dos días por la Secretaría de Movilidad, quienes atacarían su casa y a sus familiares en represalia porque no pueden trabajar.