VIDEO: Confirman dos muertos por balacera en Fiscalía de Jalisco

GUADALAJARA, Jalisco(Tomada de la Red)

El fiscal general del estado, Eduardo Almaguer Ramírez, informó que dos personas murieron y tres más resultaron lesionadas luego de que un hombre atacó a balazos a personas en el módulo de atención al público de la dependencia.En entrevista, el funcionario señaló que en los hechos una mujer y el agresor murieron. Este último trabajaba en las inmediaciones de la Fiscalía General de Jalisco.“Hacía escritos y trámites jurídicos administrativos desde hace ya algunos años, lo que le permitió que haya ingresado”, mencionó.Indicó que “hubo un relajamiento no válido y no permitido, ya que ingresa con dos armas cubiertas a tratar un litigio, el cual no se resuelve favorablemente para él”.Almaguer Ramírez añadió que cuando salía esta persona atacó directamente a las personas del módulo de atención, “y fallece una compañera trabajadora social, y tres resultan con heridas de gravedad (dos son trabajadoras sociales y una es agente del Ministerio Público)”.Precisó que en estos momentos las lesionadas son atendidas en el hospital, “le vamos a dar seguimiento personal a su atención".Señaló que cuando se registra el ataque, “hay una reacción inmediata por quienes tienen la seguridad perimetral y este individuo es abatido en el momento”.Manifestó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recaba todas las diligencias periciales que corresponden para poder tener la investigación completa.Detalló que al parecer el agresor "no tenía antecedentes, era una persona conocida de hace varios años por trabajar en las inmediaciones de la fiscalía, de manera constante entraba y salía tratando asuntos”.Agregó que esto “permitió un relajamiento totalmente cuestionable de quienes deben estar al pendiente de la custodia".Comentó que ya iniciaron una investigación interna "y habremos de sancionar".Puntualizó que el agresor utilizó un revolver calibre 38 y no alcanzó a emplear otra arma tipo escuadra, que llevaba consigo, porque fue abatido en el lugar.Fuente: Notimex