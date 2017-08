Abogado de Beltrán Leyva prepara defensa de "El Chapo"

NUEVA YORK (AP )

Ha defendido a varios narcotraficantes, entre ellos al conocido Alfredo Beltrán Leyva, pero representar a su supuesto rival, Joaquín “El Chapo” Guzmán, es un reto de otro calibre para este abogado de origen ecuatoriano.



Eduardo Balarezo fue rodeado por las cámaras de medios estadounidenses y latinoamericanos el lunes tras acudir a una audiencia en Brooklyn en el caso contra Guzmán, quien se ha declarado inocente de supuestamente lavar miles de millones de dólares como resultado de las operaciones de narcotráfico del cártel de Sinaloa.



“Nos entendemos muy bien (con “El Chapo”), creo que tiene confianza en mí, en mi habilidad de poder defenderlo”, dijo a The Associated Press el abogado, quien explicó que habla español con su cliente cuando va a visitarlo a una cárcel de máxima seguridad neoyorquina.



Balarezo es uno de los cuatro abogados que Guzmán ha contratado para su defensa a pesar de que el hispano fue el defensor de Beltrán Leyva, uno de los supuestos rivales de “El Chapo” en México y quien fue sentenciado a cadena perpetua este año por un juez federal del distrito de Columbia.



El abogado dijo a los medios que no hay conflicto de interés por el hecho de haber defendido a Beltrán Leyva ya que éste no ha colaborado ni colabora con las autoridades.



El lunes Balarezo se sentó en la corte federal de Brooklyn al lado de la esposa de Guzmán, Emma Coronel, quien sostenía a una de las dos hijas pequeñas de ambos.



Pero durante la audiencia el abogado se topó con malas noticias: El juez Brian Cogan le negó a él y a otros tres letrados la solicitud de recibir garantías de que, en caso dado, el gobierno no congelará sus honorarios por considerar que el dinero proviene de la venta de drogas.



Cogan dijo a los defensores en la audiencia que tendrán que correr ese riesgo si quieren representar a Guzmán.



Tanto Balarezo como el abogado Jeffrey Lichtman dijeron después de la audiencia a periodistas que “El Chapo” merece “un juicio justo” y que necesitan alguna garantía del gobierno estadounidense de que éste no se quedará con el sueldo de los defensores.



“Estamos arriesgándonos a que no nos van a pagar o que si nos pagan la fiscalía puede quitarnos el dinero”, dijo Balarezo.



El asunto se podría resolver la semana que viene cuando “El Chapo” se reúna con su hermana en la cárcel y hablen sobre cómo se podrían realizar los pagos, dijo el hispano.



El juicio de Guzmán ha sido fijado para abril de 2018. De momento el capo mexicano se ha declarado inocente y dos abogados de oficio se encargan en la actualidad de su defensa.



Lichtman es conocido por defender con éxito en 2015 a John "Junior" Gotti, hijo de un conocido capo de la delincuencia organizada en Estados Unidos.



Balarezo, fundador de la firma Balarezo Law en Washington, explicó que se convirtió en el abogado de Guzmán porque ya estaba en contacto con la familia de éste antes de que “El Chapo” fuera extraditado a Estados Unidos en enero.



“¿Pero tiene fondos “El Chapo” para pagarle a usted y podrá pagarle?”, le preguntó un periodista el lunes.



“Espero que sí”, respondió Balarezo. “Si no, estamos perdiendo el tiempo, ¿no?”.