Falsas, acusaciones contra Emilio Lozoya: Abogado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, negó que su cliente se esté escondiendo, luego de difundirse que presuntamente habría recibido sobornos por 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de obras en la refinería de Tula, Hidalgo.



En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado dijo que solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que Lozoya Austin sea llamado a declarar.



Dijo que desde que esa información salió a la prensa, Emilio Lozoya se puso a disposición de la PGR y que ha tenido reuniones con algunos funcionarios de la Procuraduría solicitando que su cliente sea citado “para que se pueda defender”.



Coello Trejo rechazó las acusaciones contra el ex director de Pemex y dijo que no existe ninguna prueba, o que por lo menos no la conocen, de que se haya depositado algún dinero a la cuenta de Emilio Lozoya por parte de la empresa brasileña Odebrecht.



Este domingo, el diario brasileño O Globo difundió que la empresa brasileña Odebrecht habría pagado 10 millones de dólares al ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a cambio de ganar una licitación de 115 millones para hacer obras en la refinería de Tula, Hidalgo.



El medio publicó la información en donde detalla que el ex director de la compañía sudamericana, Luis Alberto de Meneses Weyll, comenzó a hacer pagos al funcionario mexicano desde marzo de 2012.



En ese tiempo, Emilio Lozoya Austin era integrante del comité de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.



Los pagos de la firma se extendieron hasta 2014, cuando Lozoya Austin fungía como director de Pemex.



Según De Meneses, el primer pago a Lozoya fue de 4 millones de dólares y se realizó a principios de 2012.