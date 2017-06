Incendio en refinería, controlado, no sofocado: Pemex

OAXACA, Oaxaca(SUN)

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, señaló que tras el incendio ocurrido este miércoles en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, no tiene confirmado ningún deceso, aunque aclaró que le mencionaron que hay dos trabajadores desaparecidos.



El director de Pemex estuvo en la refinería por la tarde noche de hoy acompañado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y después ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones militares de la Base Aérea de Ciudad Ixtepec, a unos 30 kilómetros al sur de Salina Cruz, donde se registró la contingencia.



Durante la conferencia de prensa, el director de Pemex explicó que el incendio registrado en la mañana de hoy en la refinería “Antonio Dovalí” del puerto de Salina Cruz “está controlado, pero no sofocado”.



El incendio continúa hasta esta noche. El fuego se mantendrá hasta que se quemen los residuos aceitosos que arrastraron las lluvias hasta la zona de efluentes, donde se localizan los 14 tanques que almacenan 500 mil barriles de crudo cada uno, explicó por la tarde un obrero petrolero.



González Anaya dijo que desde la mañana del martes 13 todas las operaciones de la refinería de Salina Cruz están suspendidas. La refinería tiene una capacidad para procesar 330 mil barriles de crudo por día.



Pese a la parálisis de las todas las plantas de refinería, el director de Pemex señaló que no hay riesgos de desabasto de combustible para las entidades del Pacífico Sur. Desde Salina Cruz se surte de gasolina y turbosina, así como crudo a la zona sur del Pacífico Mexicano.



El director de Pemex aclaró que la lluvia negra que se dejó sentir hoy por la mañana, en una mezcla de la gigantesca nube negra con las persistentes lluvias que dejó la tormenta tropical “Calvin”, “no representa riesgos para la salud de la población”



González Anaya dijo que no hay víctimas mortales tras el incendio. Admitió, sin embargo, que los trabajadores de la refinería le dijeron que hay dos de sus compañeros desaparecidos en el momento del incendio.