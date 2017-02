Entregaré el alma para defender a México: EPN

HUEJUTLA, Hidalgo(SUN)

Tras advertir que se entregará “en cuerpo y alma” para defender los intereses de los mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en el País no hay una crisis económica, sino un momento de desafío financiero por la incertidumbre que genera la relación entre México y Estados Unidos.“Vivimos un momento de desafío económico, pero no tenemos una crisis, sino una situación de gran desafío porque tenemos incertidumbre, particularmente en lo que va a pasar con la relación con Estados Unidos”, afirmó el mandatario.Al participar en los Diálogos con la Familia Prospera, convocado por la Secretaría de Desarrollo Social y con la participación de beneficiarios de los programas sociales, el Presidente se refirió a la relación con Estados Unidos, que sufrió un cambio a partir del arribo del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.“Lo he dicho y lo vuelvo a afirmar, el Presidente de la República de verdad se va a entregar en cuerpo y alma para defender los intereses de México. Nada por encima de los intereses del país. Me ocuparé en cuerpo y alma a defender la dignidad de los mexicanos, los intereses de nuestros connacionales donde quiera que se encuentren, exigiendo respeto nuestra dignidad y buscando un marco a la relación que tengamos con Estados Unidos en el que no haya otra condición que no sea ganar-ganar”, dijo.Recordó que con Estados Unidos existe una relación histórica “porque es nuestro vecino geográfico y aquí los gobiernos no podemos alterar o cambiar esa condición”.Destacó que México trabajará con Estados Unidos bajo los principios de defender la dignidad de los connacionales y de ejercer la plena soberanía del País.Ante el gobernador Omar Fayad (PRI) y los secretarios de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava; de Salud, José Narro Robles; de Educación, Aurelio Nuño Mayer, y de Agricultura, José Calzada Rovirosa, el Presidente expresó que a pesar del panorama internacional hay varios indicadores que dejan ver que en México el consumo interno está creciendo y son una muestra de la vitalidad que tiene la economía nacional.“Hoy el IMSS da a conocer un dato importante: en el mes de enero fue cuando más fuentes de trabajo se generaron, con 83 mil empleos”, dijo.Señaló que en los casi cinco años de su administración se han generado 2.4 millones de empleos, cifra mayor que las de otros gobiernos.También dio a conocer que el sector turístico creció el año pasado porque entre 2015 y 2016 México registró 9% más visitantes extranjeros, al pasar de 32 millones a 35 millones.Por ello el Presidente hizo un llamado a la población a que “no se dejen llevar por aquellas voces que a fuerza nos quieren condenar a que estamos excesivamente mal.“Tenemos rezagos, tenemos retos, pero también tenemos importantes avances.Estamos generando más empleos y así estamos trabajando para que ustedes tengan más oportunidades”, dijo al dialogar con jóvenes de la huasteca hidalguense.El titular del Ejecutivo dijo que a pesar de que han recortado el gasto del gobierno federal, su administración no va a restar recursos a los programas para apoyar a los que más necesitan y destacó la cobertura que da Progresa —el programa estrella de su administración— a las familias de todo el país.“Tenemos a más de 6 millones de familias que reciben un apoyo económico para ampliarles su capacidad de ingreso y para que puedan tener una mayor calidad de vida”, afirmó el presidente Peña Nieto.Además, por primera vez, en esta administración todos los beneficiarios de las familias Prospera podrán tener una beca para que sus hijos estudien la universidad.El mandatario aseguró que entre las razones por las cuales se decidió recortar el gasto federal, una de las más importantes fue la caída de los precios del petróleo, “una fuente de ingresos importante para el gobierno”.