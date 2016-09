Demócratas se reunirán con Peña Nieto tras visita de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Legisladores estadounidenses del Partido Demócrata conversarán mañana miércoles con el presidente Enrique Peña Nieto acerca de la visita que realizó el candidato republicano Donald Trump a México el pasado 31 de agosto.En conferencia de prensa, en ocasión de su gira de trabajo a México, los legisladores informaron que discutieron ayer lunes con la canciller Claudia Ruiz Massieu sobre el tema y que este miércoles lo harán con Peña Nieto.Aseguraron que ese encuentro de Donald Trump con el presidente Enrique Peña Nieto y el posterior rechazo de Hillary Clinton de visitar el País, no afectó el trabajo que realizan con autoridades mexicanas.Kevin de León presidente pro tempore del Senado en California se negó a referir sus impresiones respecto a la visita de Trump al argumentar no querer inmiscuirse en asuntos internos.No obstante refirió que "son tiempos delicados, polémicos y polarizantes, tanto en México como en Estados Unidos por la campaña electoral, pero que quede claro que se construyen muros entre enemigos no entre amigos", dijo.