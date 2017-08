Emilio Lozoya niega acusaciones por caso Odebrecht

(GH)

Carta aclaratoria sobre la nota de hoy publicada en Proceso y Aristegui Noticias. pic.twitter.com/n4y1IZ7fkQ — Emilio Lozoya Austin (@EmilioLozoyaAus) 14 de agosto de 2017

Emilio Ricardo Lozoya Austin negó las acusaciones de haber solicitado o recibido dinero fruto de sobornos por parte de la compañía Odebrecht.Este día se dio a conocer que la empresa brasileña habría pagado 10 millones de dólares al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) a cambio de ganar una licitación de 115 millones de dólares para hacer obras en la refinería en Tula, Hidalgo, según documentos obtenidos por Aristegui Noticias y Proceso.Además, el ex funcionario de la paraestatal declaró que está interesado en que se investigue el caso y que haya sanciones.Lozoya Austin agregó que él jamás ha participado en actos de corrupción.La empresa Odebrecht habría pagado 10 millones de dólares al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y a cambio ganó una licitación de 115 millones de dólares para hacer obras en la refinería en Tula, Hidalgo, según documentos obtenidos por el diario brasileño O Globo.Según señala el diario en su edición de este domingo, el ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, comenzó a hacer los pagos en marzo del 2012, cuando Lozoya Austin era uno de los integrantes del comité de campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto, y se extendieron hasta el 2014.Según declaraciones de De Meneses Weyll, publicadas por el diario, el primer pago a Emilio Lozoya fue de 4 millones de dólares y se realizó a principios del 2012, cuando Peña Nieto encabezaba las encuestas electorales.Según el diario brasileno, una vez que la empresa Odebrecht ganó la licitación por 115 millones de dólares para realizar obras en la refinería, se realizaron los pagos siguientes a Lozoya Austin.Lozoya salió de Pemex a principios de 2016, pero el dinero referente al proyecto de la refinería en Tula ya había sido pagado a Odebrecht.Emilio Lozoya Austin, dirigió a Pemex de 2012 al 2016.