Buscan imputar a Medina por enriquecimiento ilegítimo y peculado

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Ernesto Canales Santos, titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del gobierno de Nuevo León, informó que este viernes el ex gobernador de la entidad, Rodrigo Medina de la Cruz, está citado ante dicha fiscalía, para informarle sobre la existencia de dos nuevas carpetas de investigación, por las que se le pretenden imputar, en un primer caso, el delito de enriquecimiento ilegítimo, derivado de inconsistencias sobre el patrimonio que señaló en sus declaraciones patrimoniales y el que se le ha comprobado, además del delito de peculado, con relación al uso de helicópteros y aviones durante su gestión.



Hasta hoy el ex mandatario está vinculado a proceso por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y daños al patrimonio del estado. Incluso el 26 de enero estuvo preso menos de 20 horas en el Penal del Topo Chico, pero una juez federal ordenó su inmediata libertad, por considerar que se violó una suspensión de amparo que lo protegía.



El fiscal anticorrupción, Ernesto Canales Santos, quien fue uno de los impulsores del nuevo sistema de justicia penal en el país, reconoció que se siente frustrado porque hasta hoy sólo está en prisión preventiva, uno de los casi 30 funcionarios de la anterior administración que han sido vinculados a proceso por actos de corrupción, pues con el anterior sistema de justicia, prácticamente todos estarían en la cárcel. Pero así está la situación, y “estamos haciendo de cenar con lo que hay en el refrigerador”.



Explicó que esto es así porque el nuevo sistema no empieza con la cárcel, pero sí considera la prisión como medida preventiva, aunque de manera excepcional, no como regla como era en el sistema pasado, ni como mandatorio que se establecía en el viejo sistema penal.



“El nuevo sistema lo considera para cada caso donde se justifique que existe el riesgo de fuga, y los elementos para acreditar ese elemento dependerán de la argumentación de la fiscalía; ya en el pasado –enero de este año-, esta fiscalía logró que un juez de control decretara la prisión preventiva a Rodrigo Medida como medida cautelar, de manera que es un camino que ya se conoce”, señaló el funcionario.



- No se siente frustrado por estos resultados, habiendo sido usted impulsor del nuevo sistema?.



- "Obviamente me siento frustrado porque no estén todos en la cárcel, pero somos respetuosos de las leyes. El amparo también ha tenido en su desarrollo una mala práctica de entorpecer los procesos, el amparo contra actos procesales es un absurdo, contra cuestiones de fondo en algunos casos puede estar perfectamente justificado, pero así es nuestro sistema, así es la práctica actual y ahora sí que estamos haciendo de cenar con lo que hay en el refrigerador."



Canales informó que la mañana de este jueves la Subprocuraduría solicitó fecha de audiencia ante un juez de control para imputar al ex gobernador, los delitos de enriquecimiento ilegítimo, por inconsistencias en lo declarado sobre su patrimonio, y por irregularidades relacionadas con el uso de helicópteros y aeronaves, sin dar mayores detalles al respecto, que prometió para después que se realicen las audiencias respectivas.



Las citas de Medina en la fiscalía anticorrupción este viernes, a las 9:30 y 12:30 horas, serán para informarle sobre las dos nuevas carpetas de investigación, y ahí el ex funcionario tendrá oportunidad de conocer a detalle, cuáles son las conductas de tipo delictivo que se le atribuyen, dijo Canales y admitió que el ex gobernador podría no acudir ya que se trata de una primera cita, sin medidas de apremio. Si bien hasta hoy, es el caso que no ha faltado a los citatorios.



Durante la conferencia de prensa citada para dar a conocer las dos nuevas investigaciones, Canales se hizo acompañar por una jefa de investigaciones y una agente del Ministerio Público, quienes corrigieron en al menos dos ocasiones la información que había dado a los reporteros.



Esto ocurrió cuando dijo que por el asunto de los helicópteros se buscaría imputar a Medina por ejercicio indebido de funciones. “Perdón, me comenta la licenciada Gema que también pedimos la audiencia para imputarlo por peculado”; pero en seguida corrigió, “perdón, me están aclarando, lo de las aeronaves es sólo por peculado”, y no por ejercicio indebido de funciones.



Para la investigación sobre enriquecimiento ilegítimo, señaló, obtuvieron información de diversas instancias en el país, aunque aún no han recibido del extranjero, pero eso no quiere decir que no la hayan solicitado o que no la vayan a recibir, sino que consideraron que ya habían identificado ciertas conductas delictivas y eran suficientes para solicitar la imputación.



- En otras ocasiones el ex gobernador ha venido con amparos- cuestionó un reportero.



- Por supuesto que puede venir con Amparo, con Yolanda, con Gloria… -, expuso Canales en tono vacilador.



- Este anuncio (de las nuevas imputaciones), es una advertencia para él, no?



- Lo hacemos porque la sociedad lo pide en cada ocasión que tratamos el tema, viene la pregunta de parte de ustedes, e inclusive por otros sectores de la sociedad civil, en que demandan de parte de la Subprocuraduría acciones relacionadas con el enriquecimiento ilegítimo de Rodrigo Medina, es un paso natural en el sentido de que es producto de un desarrollo que se ha llevado desde el día uno (de este gobierno), y que consideramos vale la pena informar a la ciudadanía de esta solicitud de audiencia de imputación porque ya es el cumplimiento de una formalidad para sujetar al ex gobernador de nuevo a un proceso penal.