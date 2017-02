México no ve incremento en deportaciones de EU: Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

México no ha detectado incremento alguno en las deportaciones hechas por Estados Unidos, pese a los reportes de redadas efectuadas por las autoridades de inmigración en varios estados, aseveró el lunes el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray El funcionario dijo a la cadena Televisa que el gobierno de México ha escuchado de individuos y de los consulados mexicanos reportes de redadas en California, Carolina del Norte y Carolina del Sur.Videgaray dijo que los ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos no deben permitir que las autoridades de inmigración entren en sus casas sin una orden judicial. También dijo que no están obligados a declarar nada sin la presencia de un abogado.México ha asignado una partida de 50 millones de dólares para el pago de abogados para los inmigrantes que enfrenten procesos de deportación en Estados Unidos.