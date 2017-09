Gobierno de México registra más 30 mil desaparecidos hasta 2016

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobierno federal registró 30 mil 499 personas desaparecidas o no localizadas tanto del fuero federal como local hasta el 31 de diciembre de 2016, ello de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped) del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



El informe anual 2016, que fue enviado al Senado, se detalla que de acuerdo con la información aportada por las autoridades federales y locales, la PGR reporta mil 014 registros de personas desaparecidas y no localizadas al 31 de diciembre de 2016.



Mientras que las entidades federativas reportaron 29 mil 485 casos de personas desaparecidas y no localizadas del fuero común.



El documento señala que los Estados con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas son las Tamaulipas con el 18.9% de los casos, (5 mil 558 reportes); seguido del Estado de México con 10.7% (3 mil 151 reportes); Jalisco con el 8.9% (2 mil 634 casos); Sinaloa con el 8.3% (2 mil 444 reportes); Nuevo León con el 8.2% (2 mil 407 reportes); Chihuahua con el 6.5% (1,926); y Coahuila con el 5.5% (mil 627 reportes).



La suma acumulada de las personas, que al 31 de diciembre de 2016 permanecían como desaparecidas y no localizadas en estas siete entidades federativas representó el 67% del total nacionalizadas en estas siete entidades federativas representó el 67% del total nacional.