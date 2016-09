Marcharon 1 millón 140 mil personas en el País: FNF

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El Frente Nacional por la Familia explicó que la participación en las marchas de ayer en distintas ciudades del País significa un mensaje contundente a favor de la familia y en contra las iniciativas que proponen el matrimonio entre personas del mismo sexo.



Rodrigo Iván Cortés, vocero del movimiento e integrante de su diligencia, afirmó en conferencia que marcharon alrededor de un millón 140 mil personas en 124 ciudades del País.



“Esto es un hecho absolutamente inédito, nunca antes visto”, dijo, “salieron a alzar su voz a favor del matrimonio y la familia. El mensaje es claro, es contundente”.



“Si algún distintivo se aprecia de los mexicanos en todo el mundo es su sentido de familia, su sentido de unidad, y hoy en todo México lo hemos refrendado. Este es un acto de unidad nacional, ese es el motivo y significado de la marcha”.



Acompañado por el matrimonio conformado por Andrés Chávez y Miriam Garrido, también voceros del Frente, Cortés aseveró que el movimiento no es discriminatorio ni homofóbico, y que pensar lo contrario está fuera de lugar.



“Aquellos que creen que sólo debe importar la (iniciativa) que presentó el Presidente, eso me parece más discriminatorio. Además se manifestaron con un profundo respeto a todas las personas, todos los colectivos”, comentó.



Cuestionado sobre si detrás del Frente está la Iglesia o grupos conservadores, Cortés dijo que cualquier intento por etiquetar al movimiento es una gran falta de respeto y denostación a la participación.



“Por supuesto que había creyentes, el 92.4% de los mexicanos es creyente, un millón de personas en la calle obviamente que tiene un muestreo de esa población, pero tratar de reducir esto a una sola etiqueta, es muy pobre como una cuestión de crítica”, afirmó.



Iniciativa ciudadana



El Frente Nacional por la Familia planteó al Legislativo proteger desde el Artículo cuarto de la Constitución el matrimonio entre hombres y mujeres, como única forma legal de unión.



Cortés recordó que ya existe una iniciativa ciudadana en ese sentido, apoyada por más de 240 mil firmas, que fue entregada al Senado el pasado 23 de febrero.



“Pero el Presidente de la República ni la mencionó ni la tomó en cuenta cuando el 17 de mayo hizo las suyas. (Pedimos proteger) el matrimonio hombre-mujer. Más que estar en contra de, estamos a favor de la nuestra”.



“Y como el Presidente sin tomarnos en cuenta plantea exactamente lo contrario, bueno señor usted no nos atendió, no nos está representado”, expresó.