Impugnará Pemex multa de Cofece

(SUN)

La Comisión Federal de Competencia Económica informó este lunes que multó con 368.76 millones de pesos (20.33 millones de dólares) a Pemex por incumplir con varios de los compromisos que hizo para promover la competencia en el mercado de combustibles, decisión que la empresa impugnará.



En un reporte de mayo que fue divulgado el lunes, la Cofece dijo que Pemex no publicó, en los plazos establecidos, información sobre comercialización y ventas de primera mano de petrolíferos y las causas por las que se podría suspender a sus clientes.



La autoridad también determinó que Pemex no informó al regulador del sector energético, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sobre compromisos adquiridos con la Cofece y la publicación en su portal comercial y en dos medios impresos.



Pemex, que tiene 15 días hábiles a partir de la notificación para impugnar, dijo que respeta los criterios empleados por el ente antimonopolios pero considera que hay elementos que no se analizaron por lo cual impugnará la resolución una vez que haya hecho un estudio de la misma.



Los compromisos mencionados por la Cofece forman parte de una lista de seis que el brazo industrial de Pemex, el TRI, adquirió con la autoridad en septiembre del 2016 para eliminar cualquier trato discriminatorio en el mercado de combustibles y que llevaron al ente antimonopolio a cerrar anticipadamente una investigación sobre posibles prácticas monopólicas relativas.



La Cofece refirió que Pemex deberá cumplir con lo acordado en septiembre del 2016 en "un plazo de 10 días hábiles" contados a partir del día siguiente en que surta efecto la notificación de la resolución.