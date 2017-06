Lanza Conago fuerza conjunta contra el crimen

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A unas semanas de haber asumido la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera tiene claro el proyecto que habrá de desarrollar en el corto plazo de seis meses y que se centrará en materia de seguridad pública, que considera es un “tema preocupante”.



De entrada plantea la creación de una agrupación policíaca de alrededor de 100 elementos que denomina Fuerza Conago y a la que cada entidad aportará uniformados que en una primera instancia combatirán el delito de robo de automóviles. “Por lo pronto, la primera incursión será en el estado de Guerrero, en 15 o 20 días”.



En el lobby de su renovada oficina del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno plantea también la necesidad de endurecer las penas para combatir el robo de combustibles, pues afirma que lo que se está haciendo hasta el momento de poco va a servir.



En primera instancia propone que se aplique la extinción de dominio a los huachicoleros, que hoy en día, asegura, pueden salir con facilidad de la cárcel: “Para ello se requiere de estar en sintonía y todos sumar”.



Durante la plática, además reconoce que cuando termine su gestión como presidente de la Conago tomará la decisión de dejar la jefatura de Gobierno y quién se quedará en su lugar, que por cierto asegura hay alrededor de 10 aspirantes.



Ahora como presidente de la Conago, ¿cuáles son las metas que se ha trazado para este organismo?



—Uno de los temas más importantes que se acaban de abordar es el asunto de la seguridad. Hicimos un ejercicio todos los gobernadores, a través de sus fiscales, de sus secretarios de seguridad, de sus representantes en estas áreas estratégicas, abonaron al análisis de temas específicos, uno de ellos el asunto de robo de combustible en diferentes zonas del país.



Ahí ¿cuál fue la propuesta que hicimos?, que se incluya la extinción de dominio en el robo de combustible, si se incluye va a ser un mensaje muy sólido, pero además de bilitas la economía de los sujetos que están delinquiendo.



¿Qué se requiere para aplicar este mecanismo?



—Se requiere reformar la Constitución. Hoy hay un paquete para entregar de reforma al sistema acusatorio (...) para evitar que la carga probatoria esté del lado de la víctima, para poder presentar pruebas anticipadas, también oportunas y necesarias que se están viendo en el día a día en la práctica.



[También] hablamos de acompañarnos lo gobernadores, con la representación que tiene Conago, frente al Congreso de la Unión para solicitar que esta reforma de armas se tenga lo antes posible. Sino tenemos esta reforma hay un doble efecto, la policía tiene un desincentivo porque cada vez que presenta a una persona por portación de arma, de inmediato sale y, por el otro lado, la población está armada y de incidentes de tránsito ahora tenemos reportes que se desata una balacera.



Entonces ese es otro paquete que ya nos comprometimos a impulsar de manera consistente, que es el endurecimiento de la pena por el delito de portación de arma.



¿Cómo sería el endurecimiento?



—En mayor número de años en la cárcel, que sea delito grave y que no se permita la libertad de la persona, el planteamiento que hicimos fue así, directo, por lo que yo creo que es una comisión que ha trabajado muy bien, tenemos productos entregables.



¿Qué tan grave es el problema huachicolero, cómo lo ve la Conago?



—Es grave en el momento que pones un remedio que no va a combatirlo…



¿Las acciones implementadas no lo permiten combatir?



—No, porque tienes incentivos negativos. Si te capturan van a permitirte la libertad caucional y no vas a tener ninguna repercusión, no hay ni siquiera una amenaza de prisión ni siquiera ese riesgo corres; hay gente que dice, pues si me agarran ya ni modo, ya lo disfrute (...) entonces no tienes nada para combatirlos, nada, ¿cómo los combates?



¿Qué más preocupa a nivel nacional en incidencia delictiva?



—Estamos hablando de huachicoleros, de robo de vehículo, porque hicimos una propuesta para fortalecer el combate a los deshuesaderos, se hizo una propuesta operativa muy interesante: acordamos que el primer estado en el que va a llevar a cabo esta propuesta operativa es Guerrero; es decir la Fuerza Conago va a estar en Guerrero.



¿Qué es Fuerza Conago?



—Un convenio de cooperación policíaca en el que yo aportaré 10 elementos, Morelos otros 10, cada entidad en la medida de sus posibilidades lo hará [y se enviarán a un estado con un proposito específico, primero irá a Guerrero].



¿Cuál será la obligación del gobernador de Guerrero?, decirnos “este operativo se va a realizar en tal lugar”, decidimos que fuera enfocado al robo de vehículo y vamos a ver cómo opera.



¿Este grupo se trata de una fuerza interestatal policíaca?



—Es una fuerza interestatal.



¿No se está violando la ley por mandar elementos de otra entidad a combatir un delito?



—No, tu puedes tener operatividad en otros estados siempre y cuando cumplas con el convenio de colaboración inter procuradurías o con los convenios de colaboración inter policías.



¿Cómo va a estar operado, quién lo va a coordinar?



—El gobernador que es sede hace el planteamiento operativo y los comandantes que van a cargo se coordinan.



¿Cuántos elementos debe tener como mínimo esta Fuerza Conago?



Me parece que si logramos tener una fuerza de entre 50 y 100 elementos, que estemos enviando para un operativo pacífico, es una fuerza interesante.



Por ejemplo, si te pones a pensar que Tlaxcala tiene 300 elementos y tú un solo día le mandas 100, les estás enviando a 60% de su fuerza operativa en un solo día que la va a destinar a un tema específico.



¿Qué características deben tener los elementos?



—Deben ser elementos técnicos probados, porque nos vamos a enfocar al rubro de robo de vehículos.



¿A ese tema se va a enfocar?



—Así es. ¿Qué hay toral en este momento?, tenemos que lograr lo de huachicoleros, lo de extinción de dominio, lo de armas, tenemos que lograr muy bien esta fuerza operativa, espero cuaje.



¿Para la operación de esta fuerza operativa requieren de la autorización de la federación?



No, nada más estar coordinados, porque vamos a estar en contacto con la Policía Federal o con el Ejército.



Hay delitos de orden federal que seguramente se van a encontrar y en ese caso ¿se requiere de la actuación de la federación?



—Si nosotros decidimos hacer operativo de robo de vehículos, entonces tienes un lugar detectado específico para revisar los autos, entonces ¿qué gente necesitas?, los especialistas para detectar los autos remarcados, las barreras de fuego en los coches, poder consultar al sistema nacional en tiempo real, necesitas esa operatividad, pero si se presenta un caso flagrante, pues entonces ya entregas al Ministerio Público.



Cuando tienes un evento en tu territorio pareciera que eres el foco de observación que nadie más te va a ayudar y lo que queremos es mandar una señal de que todos estamos comprometidos con la seguridad de México.



¿Pero quien va a estar al frente?



—Si hoy tuviéramos un operativo en la Ciudad de México, pondríamos al frente al secretario de Seguridad Pública y al jefe de la policía de investigación, ellos dos tendrían el mando, conjuntamente con el procurador en materia de ministerios públicos; entonces la interacción de los comandantes ahí simplemente es para cumplir una misión, una consigna, el policía no va a hacer más que cumplir esa consigna, no lo vamos a mandar a que investiguen a los barrios. Es un operativo específico en donde se está trabajando.



¿Cuánto tiempo va a operar?



—Yo creo que se puede hacer con la periodicidad que requiera cada estado. Quien lo quiera tener lo puede solicitar, eso lo planteamos así. Te puedo decir que de lo que te mencioné, dos levantaron la mano de inmediato, yo quiero Guerrero, yo quiero Sinaloa.



¿Cómo se designaría qué estado va a mandar elementos?



—Lo ideal sería que fuéramos todos, pero también hay tareas de cercanía. Por ejemplo, le toca a Sonora, pues es probable que yo mande cinco o seis elementos, los tendría que enviar en avión y no puedo mandar vehículos, pero si me toca hacerlo en Puebla, pues mando también los vehículos.



Guerrero, ¿para cuándo?



—En 15 días estaríamos en posibilidad de organizarnos, en 20 días más.



Este tema parece no tener tanto problema en materia legal, pero aplicar la extinción de dominio sí, ¿cómo van a resolverlo?



—Si hay voluntad política se puede… si queda avanzado en la discusión, ya está próximo a salir qué bueno, pero el chiste es que se sepa que eso se requiere y que se haga rápido.



¿Para qué le da la Conago a Miguel Ángel Mancera?



—Para impulsar estos temas primero, temas nacionales para eso.



¿En el proyecto personal qué tiene?, ¿le serán suficientes seis meses para estar en el reflect or y tener una mayor presencia?



—Sí, yo lo percibo cada vez que vamos a los estados y lo percibo cada vez más, pero ese no es el punto, el punto es si tú a alguien le dejas la tarea de recomponer el país, que me dijeras mañana “¿tú puedes?, pásale de este lado vas a recomponer el País”. Si no tiene el Congreso en sintonía, si no tiene un Senado que esté en sintonía, y no me refiero que sea pusilánime o que sea sumiso, sino que esté en sintonía con el proyecto, entonces no vas a avanzar.



¿Qué requiere para esa sintonía?



—Primero que nos pusiéramos de acuerdo en qué vamos a trabajar, vamos a trabajar a favor del campo. Hicimos un ejercicio muy fácil en este tema, el mismo señor que podría mantener solo a su familia que en un pedazo de tierra sembraba amaranto, ese mismo señor a la hora que le dimos una maquinaria, una línea de producción chiquitita, estamos hablando un millón, esa misma parcela le dio de comer a 40 familias.



¿En qué se tienen que poner de acuerdo?, ahora habla de seguridad pero en seis meses usted se va y quien llega trae otros proyectos.



—No, pero ahorita traemos varios temas, ya estamos echando a andar la infraestructura, ¿cuál es el problema, que siempre le pedimos dinero a la Federación y ésta te hace así con la llave, te la cierra, te abre un poquito, te la vuelve a cerrar y estar siempre pidiéndole.



Yo voy a ir por el dinero, pero necesitas que la federación te respalde, te facilite las garantías, te rompa el burocratismo y que te permita que los inversionistas vengan a los gobiernos locales, nuevas formas, banco mundial, BID, CAF, todos los que quieran invertir, pero para poder invertir con ellos necesitas un banco de segundo piso, que es un banco institucional que tiene miles de reglas.



¿Sí hay continuidad en Conago?



—Sí… Yo lo que tengo como encomienda es trabajar con las comisiones y las comisiones tienen una agenda clara que ésta de seguridad es…



¿Funciona Conago, sí tiene peso?



Sí funciona y tiene peso, pero hay que darle más, necesitas tener propuestas concretas. Hoy sabes que la propuesta es que los huachicoleros pasen a extinción de dominio y la tenemos que impulsar como Conago.



Pregunto si tiene peso porque cuando se tiene un organismo fuerte puedes meter presión al Congreso y hasta al Ejecutivo federal.



—Creo que todos los gobernadores tienen diputados federales y tendrán que hacer este trabajo.



¿Con la Presidencia de la República se puede hacer este trabajo?



—Es un contrapeso natural y claro que se puede trabajar en sintonía, haciéndose escuchar.



¿Terminando su periodo en la Conago también se va de la ciudad?



—Dependiendo de las circunstancias; si hay condiciones, sí.



¿Ahora ya no está tan seguro?



—Sí estoy seguro, pero ya ves que en la vida te cambia de repente el chip. Ya una vez fui a un examen médico y casi no la libro, entonces si tengo salud y todo está bien, ahí vamos.



¿Sigue con su propuesta de crear una gran alianza ciudadana?



—Si no consolidamos ese proyecto y a mí me dices que vas a un tema diferente, yo lo veo muy complicado.



¿No le entraría?



—Es muy complicado, a mí me interesaría abonar a un cambio en el país, no ser un obstáculo para él.



¿Se ve en una alianza PAN–PRD?



—No hablo de alianzas, la alianza es algo que siempre ha existido. Yo no creo en una alianza, nada más.



¿En qué cree?



—En una suma, en donde haya un proyecto que te convoque.



-¿Y si le da?



—Sí.



¿Quién se quedaría en la ciudad?



—Todavía no sabemos.



¿Ya se maneja una terna?



—Mencionan a muchos, hay como 10. Incluso Jaime Slomianski ha estado mucho en los medios.