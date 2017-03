Detener a Flavino no es show, es algo serio: Yunes Linares

XALAPA, Veracruz(SUN)

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, rechazó que se trate de un “show” la detención del ex gobernador interino, el priista Flavino Ríos Alvarado.



“No creo que nadie diga que es un show, es una acción seria de una autoridad que está comprometida a que no haya impunidad”, dijo en entrevista con medios de comunicación locales.



El Ejecutivo Estatal afirmó que la detención de Ríos Alvarado, acusado de ayudar en la huida al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, es consecuencia de una orden de aprehensión girada por un juez.



“Una orden de aprehensión que tiene origen en una denuncia que se presentó vinculada al uso de un helicóptero que fue proporcionado a Javier Duarte de Ochoa para que se diera a la fuga”, indicó.





Dijo que en la parte que corresponde al Ejecutivo, está la firma decisión de proceder contra quien transgrede a la ley con el fin de no admitir impunidad.



“Los hemos dicho en muchas ocasiones, está en la cárcel el ex secretario de Seguridad Pública, está sometido a proceso el ex director del Régimen Estatal de Seguridad Social, Leonel Bustos Solís y hay ordenes de aprehensión diversas y hay una demanda muy seria de toda la población de detener a Javier Duarte y de todos los que fueron cómplices del saqueo a Veracruz”, expresó.



Indicó que su administración está actuando con estricto apego a la ley y cumpliendo el compromiso de que no habrá impunidad.