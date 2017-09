De inmediato, estímulos fiscales para afectados por sismo: SHCP

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los estímulos fiscales para los contribuyentes afectados por el sismo en los municipios de Oaxaca y Chiapas, son de aplicación inmediata y estarán vigentes el tiempo que sean necesarios sin que represente un costo para el gobierno federal, dijo José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



"Son autoimponibles, esto es que no implican un desembolso nuestro sino que implican para el contribuyente facilidades en los pagos en el impuesto sobre la renta, en el IVA e incluso de las cuotas del seguro social; cada uno de los contribuyentes se lo autoaplica", afirmó en entrevista luego de participar en el Foro Expansión.



Explicó que el impacto del estímulo se sentirá de inmediato, es decir para el siguiente pago provisional que habría de haberse hecho ahora este 17 y 18 de septiembre.



Señaló que todavía no tienen una estimación de cuántos podrían beneficiarse del programa de estímulos fiscales porque si bien ya se dieron a conocer algunos de los municipios afectados, podría crecer el número en los siguientes días.



Por esa razón destacó que el decreto que se publicó hoy lunes en El Diario Oficial de la Federación (DOF), fue redactado de tal manera que recoge los que ya se declararon en emergencia, y contempla la posibilidad de que ya no sea necesario modificarlo para que se puedan incorporar los que lo requieran en la medida en que avance el proceso de evaluación de los daños.



Meade participó en el Foro antes de salir de gira con el Presidente, Enrique Peña Nieto a Chiapas para recorrer las zonas dañadas por el sismo del pasado siete de septiembre.



Durante su presentación ante empresarios e inversionistas, el titular de la SHCP, hizo un resumen del contenido del paquete económico de 2018 que entregó el viernes al Congreso de la Unión.