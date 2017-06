López Obrador dice que sólo hará alianza con el PT para 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, arrancó la carrera rumbo a las elecciones del 2018 y propuso al III Congreso Nacional de su partido no aceptar ninguna alianza con el PRD, pues éste demostró que "no son más que mercenarios".



"Hay sumas que restan", advirtió al plantear a los delegados de Morena no aceptar la "promiscuidad política".



El PRD dijo, no es izquierda y descartó acuerdos también con Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Panal.



Por ello sólo abrió posibilidad de acuerdos electorales con el PT y con ciudadanos, pero ningún otro partido, así que "no vamos solos".



Ante los dirigentes de Morena en todo el país, López Obrador expuso esa política de alianzas que será decidida hoy mismo, y marcó la ruta a seguir.

Morena empezará ya su proceso de selección interna de "promotores de la soberanía nacional en distritos y municipios”.



Además iniciará una nueva ronda nacional de firmas de "Acuerdos por la Unidad y el renacimiento de México" con quienes acepten sumarse a ese partido, y con fecha final de suscripción el 3 de septiembre, en Asamblea Nacional en la Ciudad de México.



El proyecto alternativo de nación 2018-2024, anunció, estará listo el 20 de noviembre.



López Obrador festejó que Morena fue el partido que más creció en las elecciones del 4 de junio pasado y tiene comités en el 91% de las más de 68 mil secciones del País.



En el Congreso, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, hizo un llamado a sus seguidores a mantener la unidad interna para el próximo proceso de elección de candidaturas en la entidad.



Llamó a no permitir que prospere el "divide y vencerás", estrategia de los adversarios.