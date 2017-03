No prescribe corregir injusticias: Cuauhtémoc Cárdenas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano negó que sea demasiado tarde u oportunista impulsar una demanda para declarar nulos los tratados Guadalupe Hidalgo de 1848, con los cuales México perdió ante Estados Unidos la mitad de su territorio, ya que, recalcó, “no prescribe corregir injusticas”.



Como se recordará, hace unos días el ex perredista y el abogado Guillermo Hamdan Castro presentaron esa propuesta con el objetivo de que México reciba “una indemnización” por parte del gobierno estadounidense, por el territorio “arrebatado”.



Entrevistado en Mérida sobre este tema, señaló que el Gobierno Federal debe considerar esta propuesta y presentarla ante la Corte Internacional de Justicia La Haya, para que se anule ese tratado.



“Me parece es un paso adelante que debiera apoyar absolutamente el gobierno mexicano, no es tarde, siempre es oportuno rectificar errores y corregir injusticias”, declaró.



Dijo que en este tipo de cuestiones no prescribe exigir justicia, y que más allá de los arreglos que se pudieran llegar, no se descarta una indemnización que permitiera cancelar la deuda externa que tiene México con Estados Unidos.



Cárdenas Solórzano sostuvo que buscar justicia en ningún momento es oportunista, “ni antes, ni después ni más adelante”, sobre todo ahora, con la postura agresiva de Donald Trump.



En otro tema, a una semana de la conmemoración de la Expropiación Petrolera, que impulsó su padre Lázaro Cárdenas, declaró que la reforma energética va totalmente en contra de los intereses del País.



Indicó que no ha estimulado el desarrollo industrial petrolero, y no ha impactado en mejorar las condiciones de la economía, pues ésta crece de manera “raquítica”.



Criticó que el gobierno federal y la mayoría legislativa ha entregado el manejo de los recursos energéticos a interés ajenos a los del País, y eso repercutirá negativamente en el desarrollo.



Cárdenas encabezó en Mérida un evento de su plataforma “Por México Hoy”, pero de nuevo negó que vayan a formar un partido político o estén buscando impulsar a un candidato para las elecciones del 2018.



Cuando se le preguntó si participará políticamente en esos comicios, declaró que sí, “porque voy a ir a votar… pero como candidato no lo sé decir… no estoy buscando una candidatura, pero de que voy a votar, voy a votar”.