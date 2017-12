"México requiere un cambio": Anaya

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El ex presidente nacional del PAN anunció este domingo que buscará la candidatura por la Presidencia de la República de la coalición "Por México al Frente".



Ante cientos de militantes, gobernadores del PAN y miembros del PRD, Anaya dijo que se registrará para obtener la candidatura Presidencial de la coalición.



El ex presidente del PAN dijo que el Gobierno del PRI es un desastre nacional. “Lo bueno es que este sexenio ya se va acabar”, señaló.



Mencionó que los datos de corrupción y la deuda del País creció en el actual gobierno, así como la violencia.



“México requiere un cambio, pero no cualquier cambio”, indicó.



Anaya recordó que con el Gobierno de Vicente Fox hubo avances importantes, pero no se cambió el régimen.



“Cambiaron algunas cosas en la superficie del iceberg”, sin embargo, agregó, las estructuras priistas quedaron intactas.