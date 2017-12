Barrales se registra como precandidata a la jefatura de Gobierno de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, se registró como precandidata de PRD a la jefatura de gobierno rumbo a las elecciones de 2018.



Esta mañana la ex secretaria de educación capitalina entregó su solicitud en la sede local del PRD, en la colonia Roma y obtuvo su registro.



De acuerdo con los acuerdos de la coalición Por México al Frente, conformada junto con PAN y Movimiento Ciudadano, al sol azteca corresponde definir la candidatura a la jefatura de Gobierno, por lo que será una de las aspirantes de frente.



"Este es el registro de la precandidatura, hay que obtener primero la candidatura, pero no tengo que una vez obtenida vamos a ganar la jefatura de gobierno", afirmó la perredista.



Apenas ayer, Barrales Magdaleno fue relevada de la dirigencia nacional del partido, en cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



En entrevista posterior con la prensa dijo que el hecho de que se anotarán Armando Ahued y Salomón Chertorivski como aspirantes no provocará ruptura.



"Esto es una muestra de que aquí no hay un dedo designador", señaló.



Será la segunda ocasión en que la perredista compita por la candidatura de su partido a la jefatura de Gobierno, luego de que en 2012 ese espacio fuera para Miguel Ángel Mancera, actual mandatario de la Ciudad de México.



La perredista se dirigió a la Glorieta de Cibeles para convivir con sus simpatizantes.