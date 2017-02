Peña Nieto, atento a marchas del domingo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que este domingo no acudirá a ninguna de las marchas ciudadanas en contra de Donald Trump llamadas "Vibra Mexico" y "Mexicanos Unidos" pero que se mantendrá pendiente porque esa es la unidad que deben de proyectar los mexicanos.En una breve entrevista, luego de aterrizar tras su gira por Zapopan, Jalisco para conmemorar el 102 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el titular del Ejecutivo dijo que ese es el ánimo constructivo y positivo donde, con base en la colaboración y cooperación, se puedan encontrar vías de desarrollo y prosperidad.Destacó que con estas marchas se abre un espacio en donde en dónde la sociedad, de manera libre y espontánea se está expresando."Ánimo constructivo y positivo donde al final de cuentas en base en la colaboración y cooperación podamos encontrar vías de desarrollo y de prosperidad para nuestras sociedades eso es lo que el gobierno viene impulsando y creo que hoy se abre un espacio en donde la sociedad de manera muy libre, de manera espontánea y organizada se está expresando, lo cual yo celebro y reconozco", destacó.Dijo que los momentos actuales han convocado a una gran solidaridad a los mexicanos que se han expresado en distintos sectores y lo que se quiere proyectar es una gran unidad nacional y fortaleza porque los mexicanos quieren defender nuestros interés con dignidad y fortaleza."No, yo voy a estar pendiente, creo que es un momento que, sin duda, ha convocado a una gran solidaridad, a que los mexicanos nos expresemos y se expresen además distintos sectores de la sociedad y es obviamente lo que queremos proyectar, la gran unidad nacional, una gran fortaleza, cual es hoy el sentimiento que embarga hoy a los mexicanos de defender nuestros intereses con enorme dignidad, a partir justamente de nuestras fortalezas y también de una vocación de trabajar en torno a un clima de civilidad de respeto, exige respeto para nosotros y de dar respeto a otros", dijo el mandatario.Además, el presidente Peña Nieto pidió no hacer caso a especulaciones ni falsas informaciones que se dieron en torno a que el canciller Luis Videgaray hubiera modificado el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según una versión de CBS.En una breve entrevista, luego de aterrizar tras su gira por Zapopan, Jalisco para conmemorar el 102 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el titular del Ejecutivo dijo que Videgaray ya aclaró lo que tenía que aclarar sobre ese tema.Describió que se han visto correr muchas versiones y especulaciones, que al final de cuentas se le debe hacer caso a lo oficial."No he registrado absolutamente nada de lo que se ha dicho que vaya en estricto apego a lo que realmente, por lo menos a mí en lo personal, me haya tocado vivir", declaró mientras algunos secretarios de Estado lo esperaban en el Hangar Presidencial después de su gira.CBS publicó que este jueves que Videgaray habría modificado uno de los discursos de Donald Trump sobre el muro que pretende construir para no alejar más a México de Estados Unidos.