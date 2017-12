Calderón no apoya candidato del PAN: Damián Zepeda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, refirió que el método de selección del candidato presidencial, es el mismo con el que eligieron al ex presidente Felipe Calderón cuando fue el abanderado presidencial por lo que sí tenía algún planteamiento lo debió dirimir en la sesión de la Comisión Permanente, a la cual no asistió.



Esto después de que el ex mandatario criticara en sus redes sociales el método de selección de candidatos a la Presidencia de la República que llevará a cabo el partido y en el cual participará Ricardo Anaya, quien horas antes renunció a la dirigencia del PAN para contender por la candidatura presidencial del blanquiazul, misma que será la que represente a la coalición electoral Por México al Frente.



"Autodedazo. Lo que siempre negó. Qué vergüenza", escribió Calderón Hinojosa.



En conferencia, Zepeda Vidales sostuvo que Calderón no está apoyando las candidaturas del PAN, a pesar de su militancia, sino las aspiraciones presidenciales de su esposa, Margarita Zavala, hecho que dijo es legítimo.



"Primero, estaba convocado a la Comisión Permanente, con mucho gusto nos hubiera dado escuchar sus planteamientos para eso es el órgano deliberativo del PAN creo que para hablar con autoridad en un tema debes no tener interés o conflicto personal y segundo, estamos hablando del esposo de una aspirante presidencial creo que sus comentarios van ligados y entendemos que no se pueden separar de la afinidad personal, respetable qué tiene", agregó.



Sobre las expresiones del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien lamentó que no se haya dado un método democrático para la selección de candidatos presidenciables, indicó que el hecho de que el PAN elija al abanderado presidencial "tenía todo el sentido común y el proceso interno será democrático".