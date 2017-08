PGR no acreditó supuestos delitos de hijo de Padrés

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La PGR no acreditó ante la juez de la causa que Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, siendo socio y secretario del Consejo de Administración del rancho “El Pozo Nuevo de Padrés”, haya participado en alguna transacción económica.



De acuerdo con el oficio de desistimiento de la acción penal enviado por el Ministerio Público Federal al Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, Padrés Dagnino, quien fue dejado en libertad esta mañana, se encontraba estudiando en la Ciudad de México, por lo que las “decisiones administrativas, financieras y empresariales”, de la propiedad, fueron tomadas “por los otros socios originales”.



Por lo anterior, la PGR solicitó a la Jueza suspender la acción penal por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, iniciada en la causa 25/2016-VIII.



Autoridades consultadas aclararon que la acción, sólo es para Guillermo Padres Dagnino, en tanto que las investigaciones contra su padre continuarán su curso.



La defensa de Padrés Dagnino “aportó pruebas que la PGR consideró pertinentes para demostrar que ésta persona no participó en los hechos que se le imputaron, por lo que no encontró razones para continuar el proceso”.



Las mismas autoridades aseguraron que “si la PGR no hubiera utilizado esta figura de desistimiento, el proceso hubiera continuado hasta un año aproximadamente”.



A finales de junio de 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargo dicho rancho, ubicado en Bacanuchi, Sonora, por un adeudo al fisco de un millón 539 mil 683 pesos con 84 centavos.



Cabe recordar que en el Pozo Nuevo de Padrés, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó que el ex mandatario panista de Sonora construyó ilegalmente una presa para abastecer de agua a 400 hectáreas de sembradíos de nogal.