Salida masiva de reos no es exclusiva de CDMX, es nacional: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La advertencia por la salida de miles de reos, que cometieron delitos antes considerados como graves, no es exclusiva de la Ciudad de México, a nivel nacional la cifra podría cuantificarse por “muchos miles más”, afirmó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.



“Esto va a ser nacional, esto es un criterio nacional. El número que yo les di (de 4 mil internos) es sólo la Ciudad de México, pero estamos hablando de muchos miles más”, enfatizó.



La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los procesados por el anterior sistema penal, podrán solicitar el beneficio de continuar con su proceso en libertad.



Con ello, según advirtió el jefe de gobierno, sólo en la Ciudad de México, podrían salir de la cárcel alrededor de 4 mil reos que cometieron delitos que para el nuevo sistema acusatorio ya no son considerados como graves.



En entrevista, luego de acudir al partido de futbol que se realizó en el Zócalo, Miguel Ángel Mancera insistió en la necesidad de ampliar el catálogo de delitos graves, para que se pueda aplicar prisión preventiva en casos como robo a cuenta habiente.



“Esa es la preocupación, pero para que puedas obtener la libertad provisional tienen que solicitarla, entonces, en el momento en que la soliciten el ministerio público tiene que estar muy atento en los casos en que no se deba conceder”, agregó.