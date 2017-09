Sismo en México, el más fuerte en 30 años; hay 32 muertos

(Agencias)

Un fuerte terremoto de magnitud 8.2 golpeó anoche la costa Sur de México, derribando casas en Chiapas, remeciendo con violencia los edificios en lugares tan lejanos como la capital del País y provocando una alerta por tsunami.Las autoridades informaron de tres víctimas mortales en Chiapas, dos en Tabasco y otra en Guatemala.Es el sismo más fuerte que se ha registrado en los últimos 30 años, consideró Ricardo de la Cruz Musalen, director de Protección Civil de la Segob, en entrevista para medios nacionales.El Centro de Alertas de Tsunami de EU emitió alertas generalizadas por tsunami en la costa pacífica de varios países de la región.El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, dijo a una televisora nacional que dos mujeres habían fallecido en la localidad de San Cristóbal de las Casas cuando se colapsó una vivienda y una barda.Comentó que tenía reportes de daños en hospitales, escuelas, puentes y carreteras, aunque no dio más detallesOtra persona murió en San Marcos, Guatemala, según dijo en una radio local el presidente, Jimmy Morales, que también habló de "algunos daños" sin dar más detalles.Los edificios en la Ciudad de México se sacudieron por más de un minuto y la gente salió de sus casas. En algunas zonas de la ciudad, a más de mil kilómetros (650 millas) del epicentro, se suspendió el servicio eléctrico. Las autoridades no habían reportado daños. Varios helicópteros sobrevolaban la ciudad con focos.Protección Civil de Chiapas informó en Twitter que su personal realizaba recorridos para determinar posibles daños y pidieron a la gente que estuviera preparada para réplicas.El Centro de Alertas de Tsunami de Estados Unidos emitió alertas generalizadas por tsunami en la costa pacífica de varios países de la región.La agencia indicó que podrían producirse olas en Guatemala, Honduras, México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Ecuador. No había amenaza de tsunami en la costa Oeste de Estados Unidos. Las olas podrían superar los tres metros en México, según el Centro de Alertas.El sismo ocurrió a las 23:49 del jueves, hora local, con epicentro 165 kilómetros (102 millas) al oeste de Tapachula, en el Estado sureño de Chiapas, a 70 kilómetros (43 millas) de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).