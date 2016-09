Relación México-EU es madura y profunda por TLC: Jacobson

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La relación entre Estados Unidos y México es madura y profunda tras 22 años de Tratado de Libre Comercio y sobrevive a las crisis políticas y económicas, dijo Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México.



"No hay duda que hay varias cosas en esta elección que son feas y son ofensivas para los mexicanos y afectan la realidad y como vemos la relación, pero los tres líderes se reunieron en junio y tuvimos tres líderes convencidos del proyecto Norteamericano", aseguró la embajadora durante el ‘Mexico Summit’ organizado por “The Economist”.



Al ser cuestionada sobre el daño que puede hacer Donald Trump en la relación con México, aseguró que pesan más las cosas positivas.



"Es una relación donde, podrían, y no creo que esto pase, podrían denunciar o salir del Tlcan mañana y eso no cambiará el escenario, no la integración que vemos entre nuestros países".



Subrayó que la relación ha madurado lo suficiente como para necesitar un papel que lo avale.



"Considerando las posibilidades que hay en el campo legal y práctico, que obviamente es algo que no creo que pase, hay una realidad, la de gente de negocios, la integración de las economías y de los prospectos de la integración para hacer una región competitiva y no creo que se cambie con pedazos de papel creo que se reforzará con el TPP", puntualizó.



Respecto a las preocupaciones de los empresarios estadounidenses para invertir en México dijo que se focalizan en temas como la seguridad, el resultado de las elecciones en Estados Unidos.



"Es difícil saber cuáles son las oportunidades ahora, pero también vemos mucha inversión que se hace por empresas que llevan mucho tiempo en México, de industrias como la aeroespacial y la manufacturera".