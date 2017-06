SCJN niega atraer amparo de Padrés contra Fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no atraer el amparo promovido por el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, contra la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.



La petición del ex gobernador fue remitida al Máximo Tribunal por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa de Sonora para que resolviera si ejercía o no su facultad de atracción.



El Universal informó que la Primera Sala indicó a los magistrados que Padrés Elías no está facultado para solicitar que atraiga el caso pero que sería puesto a disposición de los ministros para el caso de que alguno de ellos quiera hacer suya la petición.



Durante la sesión privada de salas de este miércoles ninguno de los ministros manifestó su intención de hacer suyo el asunto, por lo que la petición fue desechada.



En marzo pasado, el juez Segundo de Distrito del Estado de Sonora le concedió un amparo a Padrés Elías por considerar que el decreto firmado por la gobernadora Claudia Pavlovich, en el que creó la Fiscalía estatal Anticorrupción, es inconstitucional.



Ordenó que la investigación que la Fiscalía lleva contra Padrés sea remitida a cualquier otra autoridad investigadora, pues la facultad para legislar en materia de combate a la corrupción corresponde únicamente al Congreso de la Unión.



El amparo fue recurrido por la Fiscalía, por lo que el Tribunal Colegiado deberá decidir definitivamente si la creación de dicho órgano es o no inconstitucional.