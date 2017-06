PRI expulsa a Roberto Borge

(SUN)

En conferencia de prensa, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por violar los principios éticos del partido.



Tras sesionar hoy, el presidente de la comisión Fernando Elías Calles informó que Borge Angulo violó los principio éticos del PRI, por lo que se le declaró persona non grata y ya no es bienvenida al tricolor.



"Respecto de la falta de probidad en su comportamiento como gobernador del Estado de Quintana Roo y que provocaron desprestigio y daño severo a la imagen del PRI pues entrañan una evidente desviación a los principios del partido, así como a sus normas estatutarias.



"En consecuencia se expulsa como militante del Partido Revolucionario Institucional al ciudadano Roberto Borge Angulo con los efectos de dejar de formar parte del partido y por tanto sin los derechos partidarios enunciados en los artículos 57 y 58 de los estatutos de este instituto político", expresó el presidente.



Asimismo, el ex mandatario de Quintana Roo tampoco podrá reafiliarse al tricolor.



También se le suspendieron los derechos partidarios a Saúl Beltrán Orozco por probables infracciones a la normativa interna del PRI pues está asociado a una organización criminal denominada Los Tequileros, a la que se le atribuyen secuestros, ejecuciones y levantones en Tierra Caliente.