Acuerdan padres de los 43 cancelar reunión en PGR

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A un mes de haber reanudado el diálogo, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acordaron cancelar la reunión prevista para este jueves con autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR).



En un comunicado, informaron que la Asamblea de padres de los 43 acordó no acudir a la reunión porque la PGR no ofrece garantías para dar respuesta a los planteamientos que se realizaron en la reunión del pasado 9 de febrero.



En ese sentido señalaron que las exigencias que serían planteadas con las autoridades de la PGR, serán llevadas a la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó, misma que tendrá lugar el día 17 de marzo del año en curso, en la ciudad de Washington D.C. con motivo del 161 periodo Ordinario de Sesiones de este Organismo de Protección.



"Los padres de familia de los 43 consideramos que la PGR no ofrece garantías para dar respuestas a los planteamientos que los padres hicieron en la reunión del pasado 9 de febrero del año en curso y que la CIDH es el foro adecuado ante el cual el Estado Mexicano tiene que rendir cuentas de los exiguos avances en las investigaciones y búsqueda de nuestros hijos", señalaron.