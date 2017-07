Interpol emite segunda ficha roja contra César Duarte

(GH)

Procuraduría General de la República (PGR) informó este viernes que solicitó a la Secretaría General de la Interpol emitir una segunda ficha roja contra el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.



En un comunicado, la PGG explicó que, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), le solicitó a la Policía Internacional actualizar la Notificación Roja de Duarte Jáquez, emitida el pasado 31 de marzo y renovada el 7 de julio.



El ex mandatario de Chihuahua es buscado en 190 países acusado de presunto desvío de al menos 14 millones de pesos de recursos públicos para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que aún es miembro.



El pasado 30 de junio, un juez federal ordenó la aprehensión de César Duarte, luego de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado detectara que mensualmente la Secretaría de Hacienda descontaba entre el 5 y 10 por ciento de su salario a los empleados de las dependencias estatales, generando un cheque de entre 1.2 y 1.7 millones de pesos cada mes.



El cheque salía firmado por Hacienda y se depositaba a nombre de una cuenta del Servicio Panamericano, que les regresaba el dinero en efectivo y luego se entregaba a Pedro Mauli Romero, ex tesorero estatal del PRI. Estas operaciones se realizaron para el proceso electoral de 2015.