No escuchamos comentario de muro: Videgaray

HAMBURGO(GH)

Sitting alongside Peña Nieto, Trump says he 'absolutely' still wants Mexico to pay for wall - CNN https://t.co/YtS03rnEFt — Gonzalo Wolfred (@GonzaloWolfred) 7 de julio de 2017

Peña Nieto y Trump se reúnen. Le preguntan a Trump, ¿si México pagará el muero? Y dice: ¡ABSOLUTAMENTE! Peña CALLADOpic.twitter.com/nAT8PhUJjg — Ariel Martínez (@ArielMR24) 7 de julio de 2017

Esta mañana, Donald Trump dijo que México pagará por el muro que él pretende construir en la frontera con Estados Unidos.A la pregunta de una reportera que lo cuestiona sobre si aún quiere que México pague el muro, contestó que “absolutamente”.Los dichos sobre el muro se dieron a cabo en el marco del encuentro que sostuvo con el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, en la Cumbre del Grupo de los (G20).Ante lo expresado por el presidente de los Estados Unidos, Luis Videgaray dijo que él no lo escuchó, cita Notimex.“Yo lo que les puedo decir son dos cosas: Primero, no fue parte de la conversación (lo del muro). No fue parte de lo que hablamos; y segundo, este comentario que dicen que hizo en voz baja el presidente Trump, yo no lo escuché”.“Ese no es un tema de la relación bilateral, ni es parte de la conversación entre los dos países y no fue parte de la conversación entre los presidentes el día de hoy”, insistió Videgaray Caso.