Inicia recuento de votos de 3 mil 35 paquetes en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La comisión de organización del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) señaló en un reporte que inició el recuento de votos de 3 mil 32 paquetes electorales, en 45 juntas distritales mexiquenses, que presentan inconsistencias o dudas, en la elección de gobernador de la entidad.



El motivo principal del recuento de votos, "es porque la diferencia entre el primero y segundo lugar es mínima -menor a un punto porcentual de la votación- y los votos nulos puedan hacer modificaciones a ese resultado, señaló entre otros Luis Arturo Garrido Martínez, presidente de la junta Distrital 30 con sede en Naucalpan, donde se abrirán en recuento 111 paquetes.



De acuerdo al reporte de grupos de trabajo, puntos de recuento y personal del Instituto Nacional Electoral (INE), para su atención, emitido por la comisión de organización del IEEM, este miércoles las 45 juntas distritales del Estado de México, realizarán el reconteo de un total de 3 mil 32 paquetes.



En este recuento de votos, destaca el Distrito 35 Metepec con el recuento de 170 paquetes electorales; Distrito 38 en Coacalco con 163; el Distrito 27 Valle de Chalco Solidaridad con 155 urnas; así como el Distrito 24 de Nezahualcóyotl con 151 paquetes.



En el Distrito 28 de Amecameca el recuento se enfocaría en 139 urnas; en el Distrito 3 de Chimalhuacán 130; seguido del Distrito 26 de Cuautitlán Izcalli también con 130 urnas con recuento; en el Distrito 7 de Tenancingo serían 125 paquetes y 124 en el Distrito 1 de Chalco.



En el Distrito 19 de Tultepec serán 122 urnas igual que en el Distrito 25 de Nezahualcóyotl; en el Distrito 5 Chicoloapan el recuento se enfocará en 115 paquetes; seguido del Distrito 30 de Naucalpan con el contenido de 111 urnas que volverán a contarse.



Autoridades electorales “dicen que si ya ganamos en este Distrito 30 de Naucalpan, que para qué queremos volver a contar paquetes, lo que no entienden es que el número de votos reportados en el PREP no coincide con nuestras actas, donde omiten votos para Morena y aparecen más votos para la coalición del PRI”, señaló Jesús Loredo, representante de la candidata Delfina Gómez.



La tensión prevalece también en Distritos como el 44 de Nicolás Romero, donde los representantes de Morena exigen el conteo de todos los paquetes electorales y no sólo de 55, como señala el reporte del IEEM.