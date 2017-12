Nuño confirma que coordinará campaña presidencial de Meade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ahora ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ofreció un mensaje en el que confirmó que será coordinador de campaña de José Antonio Meade, precandidato a la presidencia por el PRI.



"He recibido la muy generosa invitación de José Antonio Meade para coordinar su campaña a la presidencia de la república", detalló esta tarde luego de que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara su renuncia de la SEP.



Durante su mensaje, Nuño destacó la "transformación a la educación" que se inició en México con la Reforma Educativa, en un mensaje a medio luego de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció su renuncia al frente de la dependencia.



Aseguró que el “honor más grande” fue haber estado frente a la SEP, y dijo también que la dependencia “no podría quedar en mejore manos” que en las de Otto Granados. Quin es, dijo, “columna vertebral de este nuevo sistema educativo”.



“Ha sido pieza fundamental para que todo lo que aquí he descrito y muchas cosas más se hayan realidad, particularmente desde aquí mi reconocimiento a su empeño”, añadió.



Nuño Mayer también destacó la carrera profesional de Granados, como gobernador de Aguascalientas, embajador de México en Chile, y como subsecretario en la SEP.



En su mensaje, agradeció a su esposa y a su madre, a las niñas y niños de México, a los docentes del país y a los científicos e intelectuales.



“Hoy podemos decir que hemos emprendido una de las mayores transformaciones en la educación en México”, y dijo, y reiteró su agradecimiento a los maestros por su participación en la reforma. Aseguró también que hoy los maestros pueden llegar a serlo por “mérito” y nos por el “influyentismo”.



“Es una transformación que logramos juntos, todos ustedes, en poco más de dos años de trabajo”, señaló.