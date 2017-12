Investiga Fepade caso Odebrecht por delitos electorales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro Porte Petit, encargado de despacho de la Fiscalía Especializada Para la Atención a Delitos Electorales (Fepade), aseguró que continúan en la investigación del caso Odebrecht, pero aclaró que su actuación solo se centra en materia electoral y no indagan delitos de otra naturaleza.



"Soy respetuoso de la declaración del doctor Raúl Cervantes (a su salida de la PGR), nosotros investigamos delitos contenidos en la Ley de General en Materia de Delitos Electorales, la investigación que tenemos es por un delito electoral, no por delitos de otra naturaleza".



El funcionario señaló que el caso Odebredecht, es uno de los temas que socialmente y mediáticamente más sonados, pero hay otros 4 mil 999 que nadie conoce dentro de la fiscalía.



"En ese caso particular y en los otros más tengan la certeza que se está trabajando y que se están llevando a cabo las diligencias necesarias en acompañamiento con las instancias necesarias nacionales e internacionales de manera transversal y en todos los ámbitos de gobierno", comentó en su comparecencia en la cual busca ser titular de la Fepade.



Sobre la remoción de su antecesor, el ex fiscal Santiago Nieto, señaló que no es algo que esté en el marco de atribuciones y que como jurista no tiene los elementos para decir sí su salida estuvo.