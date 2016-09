"Newton" impacta zona Norte de BCS; se dirige a Sonora

LA PAZ, BCS(SUN)

El huracán “Newton” se mantiene en territorio Sudcaliforniano, afectando esta tarde a los municipios Norteños de Comondú, Loreto y Mulegé.El meteoro continúa avanzando y, según el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se ubicó a las 16:15 –tiempo del Centro- a 25 kilómetros al Sur-Sureste de Loreto y a 250 kilómetros al Sur de Guaymas, Sonora.Mantiene su fuerza de huracán categoría 1 y se prevé que así continúe hasta el día de mañana por la tarde cuando podría disminuir a tormenta tropical.Con vientos de 120 kilómetros por hora, pasó por el municipio de Comondú en donde el alcalde, Francisco Pelayo Covarrubias, indicó que dejó copiosas precipitaciones que causaron algunas inundaciones; sin embargo, no se reportan víctimas.Refirió que se interrumpió el paso en algunos puntos carreteros y pidió a la población extremar precauciones. Manifestó que hace mucho tiempo el municipio no registraba precipitaciones importantes, por lo que consideró que dentro de todo, “Newton” ha dejado beneficios para esta zona, cuya actividad principal es la agricultura.En el municipio de Loreto, la alcaldesa Arely Arce, comunicó que el fenómeno ocasiona vientos fuertes y copiosas precipitaciones que han provocado la crecida de arroyos y ha dejado incomunicadas a comunidades rurales como San Javier, y algunas costeras como Ligui y Ensenada Blanca.La funcionaria aseguró que con tiempo se entregaron despensas, colchonetas y equipo de limpieza en estas localidades, por lo que una vez que los arroyos permitan el paso podrán hacer recorridos de inspección. Aseguró que hasta el momento no se tiene ningún reporte de víctimas o personas lesionas, pero exhortó a la población a extremar precauciones y no salir de sus hogares.En el municipio de Mulegé también se registran lluvias y vientos y cortes de energía. La alcaldesa Cecilia López informó que se encuentran habilitados cuatro albergues. De igual modo, se registran ya algunos encharcamientos y corridas de arroyos.En el caso de La Paz, la capital, persisten fallas en el suministro de energía eléctrica; sin embargo, el servicio de Internet se ha restablecido.Algunas colonias también tienen fallas en la telefonía celular. El Ayuntamiento informó que el servicio de agua potable se encuentra operando con normalidad, con excepción de dos pozos que se suspendieron por precaución.En Los Cabos, el primer punto de afectación, el huracán dejó árboles derribados, algunos daños en cableado, anuncios y espectaculares. Como medida preventiva hubo necesidad de resguardar a unas mil 500 personas que han comenzado a regresar a sus hogares esta tarde.Hasta el momento, el ciclón ha dejado únicamente algunos daños en infraestructura.Esto fue confirmado también por el presidente Enrique Peña Nieto , a través de su cuenta de Twitter.Esta tarde continúa personal de Protección Civil Nacional apoyando las tareas preventivas y operativos de reacción. Un avión con 150 elementos de la Policía Federal arribó anoche al puerto de Los Cabos donde se reforzó la seguridad.“Newton” continúa avanzando al Norte de BCS, con vientos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kmp. Se prevé que mantenga su categoría de huracán 1, y sea hasta la tarde de mañana cuando se degrade a tormenta tropical, saliendo ya del estado y dirigiéndose a Bahía de Kino, Sonora.